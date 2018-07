Hamburg (dpa/lno) - Ein Schiff hat auf der Norderelbe in Hamburg eine Brücke gerammt. Bei dem Zusammenprall am Dienstagnachmittag sei der Kapitän leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die betroffene Freihafenelbbrücke wurde nicht beschädigt. Am Schiff gab es kleine Schäden. Zum Zeitpunkt des Unfalls war Hochwasser. Der Kapitän habe den Wasserspiegel möglicherweise falsch eingeschätzt. Das könnte damit zusammenhängen, sagte der Sprecher. Sachverständige von der Wasserschutzpolizei waren vor Ort.

Das Schiff war ein sogenanntes Schubboot und schob dem Sprecher zufolge zum Unfallzeitpunkt leere Transportschiffe vor sich her. Zum Alter des Kapitäns konnte er nichts sagen. Zuvor hatte unter anderem "Bild" und "Hamburger Abendblatt" über den Zwischenfall berichtet.

Bericht "Bild.de"

Bericht "Hamburger Abendblatt"