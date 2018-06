Hamburg (dpa/lno) - Dank Hinweisen von Zeugen hat die Hamburger Polizei innerhalb eines Tages sechs mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Im Stadtteil Rotherbaum erwischte ein Hausbewohner am Samstag zwei junge Frauen beim Aufhebeln einer Nachbartür, wie die Polizei mitteilte. Ebenfalls durch eine aufmerksame Bewohnerin stellten Polizisten demnach drei mutmaßliche Einbrecher in Winterhude. Die Männer kämen auch als Täter für einen zweiten Einbruch infrage. In Sasel entdecke ein Rentner am späten Samstagabend den Schein einer Taschenlampe in einem Geschäft. Kurz darauf sei ein Mann geflohen, der wenig später gestellt wurde.

Mitteilung der Polizei