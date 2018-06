Hamburg (dpa/lno) - Eine herrenlose Tasche in Hamburg-Winterhude hat am Montag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Tasche auf dem Gehsteig vor einem Optikergeschäft sei dem Inhaber verdächtig vorgekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Bombenentschärfer des Landeskriminalamts rückten an und gaben Entwarnung. Die Geschäftsstraße war vorübergehend gesperrt.