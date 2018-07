Hamburg (dpa/lno) - 40 Jahre nach ihrer Gründung soll die Technische Universität Hamburg-Harburg nur noch Technische Universität Hamburg heißen. Ziel der Namensänderung sei, den überregionalen Anspruch der Hochschule zu verdeutlichen, erklärte die Wissenschaftsbehörde am Dienstag. Zugleich solle die Infrastruktur der Universität in Harburg ausgebaut werden. Der Senat beschloss, in den kommenden fünf Jahren zusätzlich 19 Millionen Euro für das Wachstumskonzept auszugeben. Es sollen 15 weitere Professoren eingestellt werden, die Zahl der Studierenden soll auf 10 000 steigen.

Derzeit lehren an der Hochschule 92 Professoren, die Zahl der Studierenden wird mit 7620 angegeben. Die Universität bekommt nach eigenen Angaben pro Jahr bislang rund 70 Millionen Euro von der Stadt. Die Bürgerschaft muss der Namensänderung und dem Wachstumskonzept noch zustimmen.

"Mit dem Konzept zur Weiterentwicklung wollen wir nun dafür sorgen, dass die Hochschule weiter wächst und auch in Zukunft eine entscheidende Rolle als Innovationsmotor für Hamburg spielt", erklärte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne). Die Universität soll mehr Ingenieure ausbilden und ihre Schlagkraft in Forschung, Entwicklung und Technologietransfer erhöhen.

Technische Universität Hamburg-Harburg

Pressemitteilung der Wissenschaftsbehörde