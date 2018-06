Hamburg (dpa) – Hamburg wird 2019 Austragungsort der Beachvolleyball-Weltmeisterschaften. Dies gab Weltverbands-Präsident Ary S. Graca am Mittwoch in der Hansestadt bekannt. Gespielt wird das Turnier bei den Männern und Frauen im Stadion am Rothenbaum vom 28. Juni bis 7. Juli. Insgesamt kämpfen 48 Teams um die Titel. Deutschland war mit der Hauptstadt Berlin 2005 zuletzt WM-Austragungsort. In diesem Jahr werden in Hamburg zudem die World Tour Finals stattfinden.

