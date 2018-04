Hamburg (dpa/lno) - Das Ende des Prozesses um einen tödlichen Unfall mit einem gestohlenen Taxi könnte sich noch um Monate verzögern. Die Verteidigung stellte am vorletzten Prozesstag am Mittwoch vor dem Hamburger Landgericht einen Antrag auf Auslesung der Steuerungstechnik der Unfallfahrzeuge, die nur bei dem Hersteller erfolgen kann. "Es könnten noch zahlreiche Verhandlungstage hinzukommen", sagte der Vorsitzende Richter daraufhin. Die Kammer will am Donnerstag (14.00 Uhr) zu dem Antrag Stellung nehmen. Dem 25 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, das Fahrzeug Anfang Mai entwendet und auf der Flucht vor der Polizei in der Hamburger Innenstadt einen schweren Unfall verursacht zu haben, bei dem ein 22 Jahre alter Mann starb und zwei weitere Menschen schwer verletzt wurden. Er muss sich wegen Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

