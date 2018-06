Manchmal schaffen es Begriffe aus dem Sport in die Alltagssprache: "Steilvorlage" zum Beispiel. Eine solche war es, als Nürnberg und Braunschweig am Sonnabend verloren und dem Hamburger SV am Sonntag die Möglichkeit gaben, mit einem Erfolg in Augsburg wenigstens Platz 16 – also Entscheidungsspiele gegen den Zweitligadritten – halbwegs gelassen in den Blick zu bekommen.

Die leidgeprüften Fans der Hamburger hatten schon geahnt, dass daraus nichts werden würde. Denn gerade Steilvorlagen – die tatsächlichen im Spiel – gehören kaum zum Repertoire des HSV. Umgekehrt ist es so, dass Steilvorlagen des Gegners – moderner gesprochen: schnelles, vertikales Spiel – mit erschütternder Leichtigkeit durch den eigenen Defensivverbund schneiden. So war es in Augsburg schon in der 7. Minute, beim 1:0 durch Halil Altıntop: Ein einziger diagonaler Pass verwandelte die Abwehr des HSV in einen desorientierten Trupp von Suchenden und Stolpernden.



Ganz ähnlich das 2:0 in der 32. Minute: Der junge Kevin Vogt schlug einen öffnenden Pass nach rechts, wieder verwertete Altıntop die Hereingabe. Vogt übrigens gehörte zu jenen Augsburger Spielern, die vor einigen Wochen aus Hamburg kontaktiert wurden – ein Verstoß gegen das Transferreglement, da er und andere weiter laufende Verträge haben. Entsprechend wütend und zugleich hämisch fielen die Reaktionen aus Augsburg aus.

Allerdings muss man sich fragen, was Vogt und andere bewegen sollte, eine gut funktionierende Mannschaft in Augsburg zu verlassen, um in einem Hamburger Elend mitzumischen, dessen Ende – egal, in welcher Liga – nicht abzusehen ist. Nur Geld könnte ein Motiv sein, das der HSV aber offenkundig gar nicht hat. Solche Überlegungen zielen genau ins Schmerzzentrum der HSV-Fans, wie das Spiel in Augsburg selbst.

Nackenschlag für das Selbstwertgefühl



Immerhin schafften es die Hamburger, zwischen den Gegentoren die Mehrzahl der Zweikämpfe zu gewinnen und das Feld optisch zu beherrschen – aber eben ohne das vertikale Element und ohne echte Torgefahr. Rafael van der Vaart, in besseren Tagen ein Genie der Steilvorlagen, fehlt weiter verletzt, übrig bleiben nur die angeschnittenen Schläge des Hakan Çalhanoğlu, von denen einer das 1:3 für den HSV brachte (44. Minute). Dazwischen lag, beim dritten Augsburger Treffer, ein weiterer Nackenschlag für das Selbstwertgefühl des HSV und seiner Spieler: Nationaltorwart René Adler erhöhte die ohnehin erschreckende Quote seiner schweren Patzer, als er einen mächtigen Fernschuss von Andre Hahn von den Fäusten ins eigene Netz prallen ließ. Adlers Aussichten auf eine Reise zur WM in Brasilien dürften sich weiter verschlechtert haben. Die von Marcel Jansen, der nach sechs Wochen Verletzungspause brav auf der linken Seite spielte, sind jedenfalls nicht größer geworden.

Raimund Witkop Raimund Witkop ist Sportjournalist und freier Autor und schreibt für ZEIT ONLINE nach jedem Spiel über den HSV.

Das allerdings ist den Anhängern des HSV, die der Agonie ihres Klubs mit ohnmächtiger Verzweiflung zusehen, so egal wie nur etwas. Rechnerisch haben sich die Aussichten der drei Liga-Letzten mit ihren Niederlagen kaum verändert, womöglich darf der HSV auch mit weiteren Niederlagen gegen Bayern München und in Mainz noch in die Relegation gegen Paderborn, Fürth oder Kaiserslautern. In welcher körperlichen und mentalen Verfassung das geschehen könnte – diese Frage wird man sich in Hamburg in den nächsten Wochen sorgenvoll stellen.