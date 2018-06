Das Gefühl, der FC Bayern der 2. Liga zu sein, keimte in den vergangenen Tagen. Beide Cheftrainer, unser Vrabec und der Guardiola in München, versicherten synchron in etwa: Obwohl es in der Meisterschaft um nichts mehr gehe, müssten Körper- und Psychospannung aufrechterhalten bleiben. Beide Spitzentrainer hatten dasselbe Problem: für die letzten Spiele der Saison ihre Mannschaft hungrig halten zu müssen.

Dieses Gefühl, der FC Bayern zu sein, verstärkte sich, als am Donnerstag im Cottbusser Stadion der Freundschaft plötzlich Philipp Heerwagen auf dem Rasen stand. Dass der Ausfall des ersten Torhüters nicht ins Gewicht fällt. Dass auch nicht der kurzfristige Ausfall des zweiten Torhüters beim Aufwärmen ins Gewicht fällt. Dass man überhaupt keinen Unterschied merkt, wenn der dritte Torhüter im Tor steht: Das gibt es nur beim FC Bayern und bei uns.

Unser Dritter erfuhr erst fünf Minuten vor dem Spiel, dass er zu seinem ersten 2.-Liga-Einsatz für St. Pauli kommen würde. Bisher hat er nur als Schauspieler Schlagzeilen gemacht. Vor Monaten mimte er einen Flughafen-Angestellten. Im Dezember lasen wir, dass Heerwagen für die Rolle von Traut the Kraut vorgesehen sei. Bert Trautmann selig soll er spielen, im Kino! Die deutsche Torwart-Legende in Diensten von Manchester City. Exakt: Traut the Kraut, der einst mit gebrochenem Genick weiterspielte.

Urs Willmann ist Schweizer und Wissenschaftsredakteur der ZEIT. Für ZEIT ONLINE schreibt er die St. Pauli-Kolumne "Gegen" – denn seinen fußballerischen Sachverstand eignete er sich auf dem Stehplatz in der Gegengeraden am Millerntor an. Der Autor ist Mitglied des FC St. Pauli.

Ein bisschen von dieser Legende, die Heerwagen spielen soll, brauchten wir in der Nachspielzeit. Da kratzte unser dritter Torhüter den Ball, der schon fast dem sicheren 2:1-Sieg von Cottbus entgegenflog, mit maximal ausgefahrener rechter Gräte so unglaublich spektakulär aus der Luft, dass dem ambitionierten Zuschauer der Schauer über den Rücken rieselte. Diese Performance: da war mindestens ein Pfund Traut the Kraut drin. Diese Parade, mit der Heerwagen eine Pleite in Cottbus verhinderte, war Weltklasse. Sören Gonther aus der Innenverteidigung findet das auch.

Was in den 90 Minuten vor Heerwagens Krautshow passierte, war leider weniger Weltklasse. Auch Bayern München war plötzlich sehr weit weg. Von der ersten Spielminute an. Einer desaströsen halben Stunde gegen den designierten Absteiger Cottbus folgte ein Aufbäumen. Von den Größtchancen der zweiten Halbzeit konnte allerdings nur Thy eine zu einem Tor ins Netz wursteln.



Danach wurden Erinnerungen an alte Zeiten wach. So wach, dass sich mein Freund Klaus risikolos als Prophet in Szene setzen konnte. Das Team bettelte um den Ausgleich und Klaus sprach unheilvoll: "Bald kommt die 88. Minute." Die 88. ist jene Minute, in der wir früher in bester heutiger Stuttgart-Manier den Ausgleich oder Niederlagentreffer zu kassieren pflegten. Tatsächlich behielt der kluge Klaus recht. Elfmeter in der 87. Minute. Ausgleich.

Dies wäre eine traurige Kolumne geworden, wäre das Spiel da zu Ende gewesen. Als St. Paulianer aber weiß man seit vergangener Woche um die Bedeutung der Nachspielzeit. In dieser ward uns Traut geschenkt. Unser dritter Torhüter: irgendwie noch besser als Bayern München