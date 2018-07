Mein Freund, der Peer, der meinte, ich solle mehr Meinung in diese Kolumne reinschreiben. Dazu muss man vielleicht sagen, dass der Peer überhaupt nichts von Fußball versteht, obwohl er das Gegenteil behauptet, weil er mal Ottmar Hitzfeld persönlich kennengelernt hat.

Nehmen wir seine Meinung als die eines interessierten Außenstehenden aber trotzdem mal ernst. Dann muss ich erwidern: Sie stimmt nicht. Er hat nicht genau gelesen, ich habe zum Beispiel sehr viel über die Meinung von Carlos geschrieben. Carlos, die Ein-Mann-Meckerecke neben mir auf der Gegengeraden, hat sogar eine Meinung, wenn es nichts zu meinen gibt. Dass der Ball rund ist, hält er für durchaus diskutabel.

Zum 97-Minuten-Spiel vom Freitagabend habe ich sogar eine eigene Meinung. Eine sehr gute. Die stadionweite, plötzlich eingekehrte Ruhe nach dem dritten Tor von Kaiserslautern drückte es deutlich aus: kein Grund, die Mannschaft zu kritisieren (auch wenn nun die Aufstiegsträume geplatzt sind). Die Braunweißen hatten ein so großartiges Spiel gezeigt, dass die Niederlage nach einem Sonntagsschuss der Latschenkieferaner aus der Pfalz in der allerallerallerletzten Minute einfach nur bitter war. Außer Schweigen fiel den St.-Pauli-Fans erst mal nichts ein. Doch schon Sekunden später, nach dem Schlusspfiff, wurden die Looser auf dem Rasen so lautstark gefeiert, dass ich in jeder Faser meines Körpers windelweich wurde. Von innerer emotionaler Stabilität war ich plötzlich sehr weit entfernt (hing aber vielleicht auch mit den Stadionbieren zusammen, ohne die man dieses nervenaufreibende Spektakel nicht überlebt hätte).

Zugegeben, unser FC hat kein optimales Spiel abgeliefert. In der ersten Halbzeit stand er eine gefühlte Viertelstunde lang gar nicht auf dem Platz. Aber ansonsten: Wahnsinn! Die Freistöße von Halstenberg und Maier. Tormann Tschauners Paraden (die im Gegensatz zu seinem Fußballspiel und seinem Verhalten im Luftkampf Weltklasse sind). Rzatkowski, der seit drei Spielen endlich zeigt, wie viel Biss und filigrane Technik in ihm stecken. Und natürlich immer stets und ewig der ungemütliche Schachter, der torgefährlichste Verteidiger der nördlichen Hemisphäre, den man auch den größten Feinden nicht als Gegenspieler wünscht und dessen Fortbewegungsstil ein anatomisches Rätsel ist.

Das sind schon Elemente, die den Stadionbesuch lohnend machen – auch wenn man, wie am Freitag, auf die Fresse kriegt.

Aber etwas war anders an diesem Abend, ungewöhnlich. So etwas habe ich noch nie erlebt in den über hundert Jahren seit 1910, als ich das erste Mal auf der Gegengeraden stand. Der Carlos war zufrieden. Zufrieden nach einer Niederlage. Natürlich murrte er, als die Mannschaft aus dem Stadion gejubelt wurde: "Mehr können sie nicht." Und: "Wir haben kein Mittelfeld." Und wenn während des Spiels einer von unserer Mannschaft zu Boden gegangen war, dann mäkelte er: "Bleibt er stehen, bricht der Gegner sich die Füße."

Trotzdem klatschte Carlos am Ende. Meckerecke Carlos beklatschte eine Pleite. Und ich war Zeuge. Das ist für mich ein so einschneidendes Erlebnis, dass ich erst mal keine Meinung dazu habe.