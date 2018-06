Der Freitagabendkick war erst Sekunden alt, da hörte ich den hämischen Satz des Stadionnachbars: "Erster Torschuss nach 118 Minuten."

Natürlich kam der Satz von Carlos. Um ihn zu verstehen, muss man wissen, dass Carlos nachtragend ist. Die ereignisarmen Vorstellungen unseres FC St. Pauli in jüngster Vergangenheit hatte er offensichtlich nicht verdaut. Eine Woche zuvor Heimspiel gegen Ingolstadt: torlos. Dann Mitte der Woche auswärts gegen Paderborn: drei Tore – alle für den Gegner. In drei Stunden auf dem Rasen hatten unsere Jungs nichts in die Kiste – ja nicht einmal Bedeutsames auf die Kiste gebracht.

Da konnte Carlos beim ersten Schuss auf ein gegnerisches Tor nach langer spielerischer Eiszeit nicht sofort euphorisch reagieren. Wo kämen wir da hin? Im Kopf von Carlos herrscht Permafrost. Euphorie – ein Gemütszustand über null – ist dort nicht vorgesehen. Carlos ist die Meckerecke des Stadions.

Urs Willmann ist Schweizer und Wissenschaftsredakteur der ZEIT. Für ZEIT ONLINE schreibt er die St. Pauli-Kolumne "Gegen" – denn seinen fußballerischen Sachverstand eignete er sich auf dem Stehplatz in der Gegengeraden am Millerntor an. Der Autor ist Mitglied des FC St. Pauli.

Für Uneingeweihte noch dies: Früher gab es eine große Meckerecke. Im alten Millerntor befand sie sich am südlichen Ende der Gegengeraden. Wo die Spieler das Feld betraten, stand traditionsgemäß die Hundertschaft der Meckerer. Doch der Umbau der Bruchbude in eine moderne Arena bringt die Dinge durcheinander. Die alte Meckerecke hat sich aufgelöst. Es gibt jetzt nur noch die Einmann-Meckerecke. Sie steht in jedem Spiel neben mir. Sie heißt Carlos.

Meine Meckerecke führt sich auf wie ehemalige deutsche Bundeskanzler, die sich als Trutzburgen dem Mainstream entgegenstellen und zum Beispiel gut finden, was der Putin so macht. Carlos ist genauso. Nicht für Putin, aber immer anderer Meinung. Anders als die übrigen 29.000 findet er: "Man darf auch mal pfeifen."



Kein Tauwetter in der Meckerecke

Kürzlich wurde er sogar erhört: Es gab Post-Schlusspfiff-Pfiffe – ein so ungewöhnliches Ereignis wie Polarlicht über dem Millerntor. Denn normalerweise hört keiner auf Carlos, im Gegenteil. Ab und an dreht sich einer um zu meiner Meckerecke und brüllt: "Halt endlich deine Fresse!"

Da Carlos das Auswärtsspiel in Paderborn nicht vergessen hatte, lautete auch nach fünf Minuten seine Prognose "Null zu null, wenn wir Glück haben" – während rundherum die ganze Gegengerade längst angefangen hatte, jeden gelungenen Pass zu feiern und wie immer sich selbst.

Aber es gibt im Fußball Wandel, sogar auf der Gegengeraden. Wir hatten zwar noch kein Tor auf der Uhr, aber nachdem unsere Jungs eine Halbzeit lang leidenschaftlich und rustikal gekämpft und die Gegenspieler aus Greuther Fürth mit erfrischenden Gehässigkeiten bebrüllt hatten – da zeigte Carlos Respekt. Er hatte noch nicht den schönen, schnellen Fußball bekommen, den er ständig einfordert. Noch nicht annähernd Kunst von technisch versierten Akteuren gesehen. Aber ich ertappte ihn dabei, wie er mit dem Zeigefingergelenk seiner unverletzten Hand zart auf den Gips seiner beim Snowboarden gebrochenen Hand klopfte.

Ein Klatschen war das nicht, nein, aber immerhin ein dezentes Tocktock. Und als sogar ein Tor für St. Pauli fiel und in den Schlussminuten (nach zwei Gegentoren) noch eins zum finalen 2:2 – da gab es kein Halten mehr. Endlich wieder einmal rastete das Millerntor aus. Gipfel der Ekstase: Carlos klopfte noch einmal anerkennend auf seinen Gips.

Tauwetter in der Meckerecke? Beginn des Klimawandels? Auf Gewohntes werde ich nicht so schnell verzichten müssen. Dies zeigte sich beim Verlassen der Gegengeraden. "Soll mir keiner mit Aufstieg kommen", grummelte Carlos, wieder bewährt mürrisch, vor sich hin. Ich zog es vor, meine Gedanken für mich zu behalten. Kein Wort davon, dass wir am kommenden Wochenende in Sandhausen einen sicheren Dreier einfahren werden. Dass wir zu Hause nun keine Punkte mehr abgeben. Dass wir bald gegen Bayern spielen (nicht aber gegen den HSV).