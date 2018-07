Es ist wohl nur ein historischer Zufall, dass die Wieder-Einführung der Relegationsspiele im Jahr 2009 nicht zuletzt auf Betreiben zweier Alt-HSVer geschah. Werner Hackmann und Holger Hieronymus hatten beide nach ihrer Hamburger Zeit Führungspositionen bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) eingenommen. Entsprechend öffneten sich beide gern den Wünschen der großen Traditionsklubs, die neben zusätzlichem Spektakel für alle insgeheim auch einen zusätzlichen Fallschirm für sich wollten – falls es denn wieder einmal eng werden sollte.

Jetzt hängt der große Hamburger SV an diesem Schirm – ein zappelnder und zagender Liga-Dinosaurier, der am Donnerstag (20.30 Uhr in Hamburg) und Sonntag (17 Uhr in Fürth) gegen den Zweitliga-Dritten die letzte Chance auf eine halbwegs weiche Landung hat. Die guten Wünsche der meisten Liga-Manager sind mit den Hamburgern, schließlich bedrohen der feststehende Aufsteiger Paderborn und auch die wackere SpVgg. Greuther Fürth die Umsatzziele aller anderen.

Nützen allerdings wird die Solidarität dem HSV gar nichts – der Scherbenhaufen wird nur umso größer, falls es doch in die 2. Liga gehen sollte. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass eine seriöse Zweitliga-Vorplanung nicht eben zu den Prioritäten der Hamburger gehört. Wie auch, wenn eine Woche nach dem Relegationsrückspiel die Ausgliederung des Profibereichs beschlossen und anschließend womöglich das gesamte Führungspersonal ausgetauscht wird.



Bei Abstieg 40 Prozent Kostenreduktion



Viele der Mitglieder, die am 25. Mai zur Versammlung in die eigene Arena kommen werden, wünschen sich den Abgang der Verantwortlichen weitaus dringender als eine Umstrukturierung nach dem Modell "HSV plus", die offenbar die Rückkehr des ehemaligen Sportchefs Dietmar Beiersdorfer zur Folge hätte.

Ob der aktuelle Manager von Zenit St. Petersburg mit seiner Expertise von europäischem Spitzenformat in der 2. Liga richtig eingesetzt wäre, muss zumindest bezweifelt werden. Eine Faustregel besagt, dass ein Absteiger seine Kosten um etwa 40 Prozent reduzieren muss, um halbwegs finanziell durchzukommen. Beim HSV mit seinem – für einen potentiellen Absteiger – teuren Kader und seinen Verbindlichkeiten in der Gegend von 100 Millionen Euro müsste den Schnitt noch tiefer ansetzen. Sofern nicht Mäzene – oder zukünftig: Anteilseigner – eingreifen.



Da zugleich offensichtlich die Qualität der Mannschaft verbessert werden muss, bräuchte der HSV gerade für die 2. Liga einen Experten für gezielte und günstige Verstärkungen. Hoch veranlagte Schönwetter-Spieler, zu denen der HSV seit jeher neigt, helfen dort noch weniger als oben.

Für den HSV steht am Donnerstag und Sonntag sicher mehr auf dem Spiel, als den aktuellen Profis bewusst ist. Und vielleicht, bedenkt man ihren Hang zu Kopflosigkeit und Selbstaufgabe unter Druck, ist das sogar besser so.