Man erlebt selten, dass Symbolisches und Tatsächliches derart passgenau zusammenfallen: In den letzten Tagen vor der womöglich historischen Mitgliederversammlung des Hamburger SV am Sonntag ist ausgerechnet "die Raute" ins Zentrum einer erbitterten Diskussion geraten. Jenes auf die Spitze gestellte Quadrat aus dem Vereinswappen, das "im Herzen" zu tragen seit jeher die Bekenntnisformel der HSV-Fans ist, soll nach den Plänen der Reformer künftig einer ausgegliederten Aktiengesellschaft gehören, die den Betrieb des Profifußballs aus dem bisherigen Verein übernimmt.

Die Raute verkaufen? Ein schrecklicheres Gespenst hätte man den Gegnern der Strukturveränderung nicht vor Augen stellen können, um sie für die Versammlung in der eigenen Arena zu mobilisieren. Denn wer abstimmen will, muss erscheinen am Sonntag – ein Antrag auf Einführung des Briefwahlrechts für die mehr als 70.000 Mitglieder des Vereins war im Januar mit 73,7 Prozent Ja-Stimmen fast schon tragisch knapp an der nötigen Dreiviertel-Mehrheit für eine Satzungsänderung gescheitert.



Bei eben dieser Versammlung hatten einige Stunden früher 79,4 Prozent der anwesenden 7.135 Mitglieder für den Plan einer Ausgliederung nach dem Modell der Initiative "HSVPlus" gestimmt und den amtierenden Vereinsvorstand mit der Vorbereitung beauftragt. Zu einem sehr ungewissen Zeitpunkt nach Versammlungsbeginn um 11 Uhr braucht die tatsächliche Ausgliederung noch einmal mindestens 75 Prozent Ja-Stimmen. Ob das gelingt, wagt niemand seriös zu prognostizieren.

Denn alles hängt von der Mobilisierung der beiden Lager ab. Etwas zugespitzt lautet die Frage, welche Seite mehr Verantwortungsgefühl, Wut oder auch Angst um die Zukunft des Clubs aufbringt, um einen zweifellos sehr langen Sonntag diskutierend im Stadion zu verbringen und nicht, zum Beispiel, an der Ostsee.



Die grundlegenden Szenarien für Sonntag sehen so aus:

HSVPlus erhält mehr als 75 Prozent Zustimmung





In diesem Fall möchten die Reformer möglichst umgehend Zugriff erhalten. Dazu soll noch am Sonntag in einer einzigen Abstimmung ein sechsköpfiger Aufsichtsrat der HSV Fußball AG installiert werden, der dann die Bestellung eines neuen Vorstands initiiert. Wunschkandidat für den Vorsitz ist der ehemalige Sportchef Dietmar Beiersdorfer. Die Regelung der Übergangszeit bis etwa Ende Juni ist aber voller Unklarheiten.

HSVPlus erreicht nicht die Dreiviertelmehrheit:





In diesem Fall wird es kompliziert: Da auch die als Allianz HSV aufgetretenen Gegner von HSVPlus , voran Ex-Präsident Jürgen Hunke, eine Ausgliederung des Profifußballs inzwischen befürworten, dürfte es zur Bildung eines Ausschusses kommen, der natürlich bereits "Runder Tisch" getauft wurde. Ein solcher, und damit eine Verschiebung der grundsätzlichen Entscheidung, ist ohnehin das Ziel der "Allianz", darauf zielt ein Teil der 53 vorab eingereichten Anträge zu Geschäftsordnung und Satzung.