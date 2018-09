Neben mir auf der Gegen stand eine, die war zum ersten Mal bei einem Fußballspiel. Aber sie ist trotzdem keine von denen, die nach fünf Minuten fragt: "Warum rennen alle dem Ball hinterher?" Nein, meine alte Freundin Sabine hat, obwohl zuvor noch nie im Stadion, viel Ahnung. Als Schweizerin auf Nordurlaub kannte sie zwar keinen einzigen Kicker unserer Mannschaft namentlich, aber ihre Analyse am Ende, nach viel Sonne und etwas Stadionbier, fiel messerscharf aus. Und sie war korrekt. Sabine sprach: "So ein Scheißspiel."

Statt als Gastgeber von ihr, dem Gast, etwas mehr Zurückhaltung zu verlangen, stimmte ich ihr zu. Das war zwar bitter, aber leider entsprach das Statement meiner Einschätzung. Es klang zwar rüde, war aber letztlich eine brillant verknappte Analyse der gesehenen 90 Minuten. In denen hatte der FC St. Pauli gegen Ingolstadt vier gute Offensivaktionen gezeigt. Macht 22,5 Minuten für eine gelungene Attacke.

Das ist sogar bei gefühlten 40 Grad auf dem Rasen zu wenig, sollten wir mehr wollen, als den Abstieg verhindern. Denn häufiger als Geglücktes sahen wir Zuschauer Fehlpässe im Spielaufbau, die offenkundig machten, was das Problem unserer Mannschaft ist: Sie findet keine Anspielstationen. Woran liegt's? Nein, nicht am Wetter, wenn Pläne fehlen, was man nach einer Balleroberung tun könnte.

Das qua Amt für solche Fragen qualifizierte Fachpersonal heißt Trainer. Der zeigte sich in der Pressekonferenz nach dem 1:1 gegen die Oberbayern "nicht unzufrieden mit dem ersten Spiel". Er lobte die "gute Mentalität" der Jungs auf dem Platz: "Wir haben Leben in der Mannschaft. Der nächste Lernprozess wird es sein, den emotionalen Auftritt aus der Anfangsphase mit einer gewissen Ruhe am Ball zu verbinden." Das klingt natürlich differenzierter und netter als das Blitzvotum von Sabine in ihrem etwas mürben Zustand. Aber es ist mir zu positiv. Immerhin verriet Trainer Roland Vrabec noch, dass er "überall Baustellen" sehe.

Entsetzt jedoch hat mich seine Zuversicht, dass es ihm gelingen werde, die Baustellen umgehend zu schließen: "In den kommenden Trainingseinheiten werden wir das schnell umsetzen können." Ich würde das gerne glauben: Sind ja nur ein paar Automatismen. Seit November würde ich gerne glauben, dass nur Details fehlen: Sind ja nur ein paar Spielzüge, kann man schnell einstudieren. Gerne würde ich glauben, dass für die Umsetzung der grandiosen Ideen dem Trainer höchstens ein paar kitzekleine Übungseinheiten fehlen.

Aber um meinen fast immer unsterblichen Optimismus wieder zum Leben zu erwecken, habe ich im ersten Spiel nach hundert vorbereitenden Trainingseinheiten zu wenig gesehen. Stattdessen war mein Entsetzen am Samstag grenzenlos. Genauso das Entsetzen von Sabine und das Entsetzen der Tausenden um mich herum auf der Gegengeraden. Mir wäre geholfen gewesen, hätte der Trainer – wie Sabine, der Frischling unter den Fußballexperten – einfach nur einmal ehrlich und offen gesagt: "Scheißspiel, wir haben ein Problem."

Statt Tacheles musste ich mir anhören, dass Ingolstadt ein "unbequemer Gegner" war. Natürlich war Ingolstadt ein unbequemer Gegner. Es werden noch 16 weitere unbequeme Gegner ans Millerntor kommen.