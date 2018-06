Es sei sehr, sehr schwierig 3:0 in Hamburg zu gewinnen, sagte Paderborns Mario Vrančić direkt nach dem Abpfiff. Im ersten Moment dachte ich, der Torschütze zum 2:0 macht sich über meinen HSV lustig – wozu er jedes Recht gehabt hätte –, aber der 25-Jährige meinte es ernst. Das fand ich dann wiederum lustig. Das Gegenteil ist nämlich wahr: Es ist momentan sehr, sehr leicht 3:0 in Hamburg zu gewinnen. Und daran wird sich auch nichts ändern, solange Mirko Slomka weiterhin auf diese zutiefst verunsicherte Startelf setzt.

"Ich erwarte eine überzeugende Siegermentalität von meiner Mannschaft", hatte Slomka vor dem Spiel gesagt. Woher die Spieler diese nehmen sollten, verriet er freilich nicht. Mir persönlich hätte schon ein glückliches 1:0 gereicht. Stattdessen setzte es eine hochverdiente 0:3-Niederlage gegen den Liga-Neuling aus Paderborn, bei der die Mannschaft des HSV so wirkte, als wollte sie das, was sie in der letzten Saison denkbar knapp verhindert hat, dieses Jahr unbedingt erreichen: den Abstieg in die zweite Liga.

Mich verwundert der verpatzte Saisonstart des HSV nicht. Mich verwundert der Trainer: Gegen Paderborn stellte Slomka exakt die gleiche Mannschaft wie schon vergangenes Wochenende gegen Köln auf. Exakt dieselben Spieler, die schon vergangenes Jahr gezeigt haben, wozu sie in der Lage sind – und wozu nicht. Nun ist es ja nicht so, dass Slomka keine Alternativen hätte, denn der HSV hat in der Sommerpause ordentlich zugelangt auf dem Transfermarkt. Das Problem ist, dass Slomka den Neuen offensichtlich nicht vertraut: Gegen Paderborn saßen die Neuzugänge Zoltan Stieber, Matthias Ostrzolekund Cleber zunächst nur auf der Bank.

"Wir haben heute als Mannschaft nicht funktioniert", fasste Ivo Iličević das Desaster nüchtern zusammen. Heute? Seien wir doch bitte ehrlich: Die Mannschaft, die da gegen Paderborn begonnen hat, hat noch nie funktioniert. Gegen Paderborn nicht, gegen Köln nicht, gegen Cottbus nicht und das gesamte letzte Jahr auch nicht.



Slomka muss mutig sein

Aber keine Panik. Die Saison ist gerade mal zwei Spieltage alt. Es wäre deshalb falsch, das Jahr bereits abzuschreiben. Es wäre aber auch fatal, die Erkenntnisse der ersten beiden Spiele zu ignorieren und einfach so weiterzumachen wie bisher.

Aimen Abdulaziz ist Journalist, für ZEIT ONLINE schreibt er die HSV-Kolumne „Sergejs Erben“, benannt nach Ex-HSV-Spieler Sergej Barbarez. Nach Auffassung des Autors einer der besten Spieler aller Zeiten – weltweit. Als Zwölfjähriger war Abdulaziz beim legendären 4:4 gegen Juventus Turin im Volksparkstadion – spätestens seitdem verzeiht er seinem HSV (fast) alles.

Das scheint zum Glück auch nicht der Plan der HSV-Führung zu sein: Angeblich steht der Verein vor zwei weiteren Transfers. Mittelfeldspieler Lewis Holtby soll von den Tottenham Hotspur gekauft und Bayern-Talent Julian Green für die laufende Saison ausgeliehen werden. An Dietmar Beiersdorfer liegt es also nicht, dass der HSV nicht vom Fleck kommt. Es liegt am Trainer.

Mirko Slomka muss jetzt Mut beweisen. Er muss einen radikalen Neuanfang wagen, und darf keine Rücksicht mehr auf vermeintlich großen Namen nehmen. Und wenn die neuen Spieler nicht auf Anhieb überzeugen, muss er ihnen Zeit geben, ihnen Vertrauen schenken und sie langsam aufbauen. So wie das bei anderen Vereinen üblich ist.

Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis der HSV wieder zu einem ernsthaften Anwärter auf die Europacup-Plätze wird. Vielleicht zwei Jahre, vielleicht drei, vielleicht noch länger. Ich bin bereit auf diesen Tag zu warten – solange ich das Gefühl habe, da entwickelt sich etwas.