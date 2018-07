Milliardär Klaus-Michael Kühne hat Fußball-Bundesligist Hamburger SV einen weiteren Kredit in Höhe von 17 Millionen Euro gewährt. Das teilte der HSV nun mit. Vor zwei Jahren hat der 77 Jahre alte Logistik-Unternehmer dem Club bereits ein Darlehen über acht Millionen Euro gegeben. Es wurde damals für die Verpflichtung des 13 Millionen Euro teuren Niederländers Rafael van der Vaart genutzt.

Nun dürfte Kühnes Zuschuss abermals in die Verpflichtung eines Mittelfeldspielers fließen: In die von Nicolai Müller, der noch bei Mainz 05 unter Vertrag steht. Wie sein Verein bestätigt hat, hat sich der 26-Jährige aber bereits von der Mannschaft verabschiedet und ist auf dem Weg in den Norden. Am Dienstag soll er die obligatorische medizinische Untersuchung in Hamburg absolvieren, am Donnerstag könnte er erstmals mit der Mannschaft trainieren. Die Ablösesumme für Müller, der schon zwei Mal für die Nationalmannschaft nominiert wurde, soll zwischen vier und fünf Millionen Euro liegen.

Bereits ins Trainingslager nachgereist ist der Schweizer Nationalspieler Valon Behrami vom SSC Neapel (3,5 Millionen Euro Ablöse). Ein weiterer Wunschspieler des Vorstandsvorsitzenden Dietmar Beiersdorfer, der durch das Darlehen von Klaus-Michael Kühne finanziert werden könnte, ist der Augsburger Matthias Ostrzolek. Sein derzeitiger Verein FC Augsburg verlangt drei Millionen für den 24 Jahre alten Linksverteidiger.