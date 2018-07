Vieles erinnert zurzeit schmerzhaft an den Saisonbeginn im vergangenen Jahr. Auch damals hatte der HSV nach drei Spieltagen nur einen Zähler auf dem Konto. Als nach dem fünften Spieltag immer noch keine Besserung in Sicht war, entschied die alte HSV-Führung den damaligen Trainer Thorsten Fink zu entlassen und einen Neuanfang zu wagen. Danach wurde alles besser. Wobei "alles" in diesem Fall "gar nichts" bedeutet.

Nach der 0:2-Niederlage gegen Hannover 96 steht beim HSV erneut der Trainer im Mittelpunkt. Noch heißt dieser Mirko Slomka. Und ich hoffe, dass sich das in naher Zukunft auch nicht ändern wird. Nicht nur, weil ich der Meinung bin, dass Slomka nicht der falsche Trainer ist. Sondern weil ich überzeugt davon bin, dass er genau der Richtige ist. Und weil die jüngere Vergangenheit gezeigt hat, dass das vermeintliche Zaubermittel "Trainerwechsel" nur selten, und wenn überhaupt, auch nur kurzzeitig wirkt.



Der HSV braucht einen Trainer, der bereit ist, neue Wege zu gehen. Einen Trainer, der die Ruhe bewahrt, wenn die ganze Stadt verrückt spielt. Einen Trainer, der jedem einzelnen Spieler glaubwürdig vermitteln kann, dass die Plätze in der Startformation Woche für Woche neu vergeben werden – und zwar ausschließlich aufgrund von Leistung. Einen Trainer wie Mirko Slomka.

Gegen Hannover hatte Slomka im Vergleich zum Paderborn-Spiel sieben neue Spieler gebracht. Auf manche mag das verzweifelt gewirkt haben. Ich fand die Entscheidung mutig und richtig. Und auch wenn das Spiel gegen Hannover verloren ging: Die neuen Spieler zeigten durchaus ansprechende Leistungen, allen voran Zoltan Stieber. Dass es noch einige Wochen dauern wird, bis die neuen Spieler sich aufeinander eingestellt haben, ist selbstverständlich.

Aimen Abdulaziz ist Journalist, für ZEIT ONLINE schreibt er die HSV-Kolumne „Sergejs Erben“, benannt nach Ex-HSV-Spieler Sergej Barbarez. Nach Auffassung des Autors einer der besten Spieler aller Zeiten – weltweit. Als Zwölfjähriger war Abdulaziz beim legendären 4:4 gegen Juventus Turin im Volksparkstadion – spätestens seitdem verzeiht er seinem HSV (fast) alles.

Ich hoffe nur, dass Slomka sich nicht von der Niederlage beirren lässt, und dass er den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgt. Die nächsten Wochen werden extrem hart: Bayern München und Borussia Mönchengladbach heißen die kommenden Gegner. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der HSV nach fünf Spieltagen immer noch mit nur einem Punkt auf Tabellenplatz 18 liegt. Aber auch dann darf der HSV Slomka meiner Ansicht nach nicht feuern. Es liegt nicht an ihm.



Es ist zurzeit einfach wie verhext beim HSV: Wenn er sich ausnahmsweise mal hochkarätige Torchancen erspielt, vergibt er diese kläglich, und zurück bleibt jedes Mal das Gefühl, dass der Gegner die Chance wohl genutzt hätte – egal welcher Gegner.

Der Druck auf HSV-Chef Dietmar Beiersdorfer wird in den nächsten Tagen weiter wachsen. Schon jetzt fordern viele den Rauswurf des Trainers. Vielleicht sucht Beiersdorfer insgeheim sogar schon nach einem Nachfolger für Mirko Slomka. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass der neue HSV-Chef die Fehler der alten Vereinsführung nicht wiederholt, und dass er Slomka Zeit und Vertrauen schenkt, etwas Nachhaltiges aufzubauen. Der schnelle Erfolg darf nach den Fehlern der vergangenen Jahre nicht das Ziel des HSV sein.