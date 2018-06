So schwierig war die Analyse selten. Versuchen wir trotzdem, mit ein wenig Verspätung, herauszufinden, wo die Mannschaft des FC St. Pauli nach der Klatsche im Rheinland steht. Nach der 1:0-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Offensiv die beste Szene war die steile Flanke von Christopher Nöthe auf Ante Budimir samt Fortsetzung, 54. Minute. Zucker! Statt den weiten semi-diagonalen Ball anzunehmen, die Situation zu analysieren und mit Zeitverlust eine zweckdienliche Lösung zu suchen, entschied sich unser Stürmer für den schnellen Volley, für das volle Risiko.

Das hat mir gut gefallen. Ein Hauch von Genialität. Der Ball flog zwar scharf ins Außennetz — wieder kein Treffer. Doch in der Aktion erkannte ich als Zuschauer die große technische Klasse unseres noch immer neuen Stürmers Budimir.



Außerdem, wo wir grad dran sind, zu Beginn des Spiels, 9. Minute: Marc Rzatkowski passt den Ball von der Grundlinie aus in Richtung Elfermarkierung. Leider hupft der Ball dort an einem frischen Düsseldorfer Maulwurfshügel noch einmal fies hoch, kurz bevor Enis Alushi ihn ins Tor ballern kann. Prompt trifft er deshalb das Spielgerät im unteren Bereich. Es geht in den Himmel. Schade.

Schließlich noch John Verhoek nach seiner Einwechslung. Auch er traf zweimal fast ins Tor. Das erste Mal in der 70. Minute bei seinem Kopfballtreffer. Obwohl Verhoek fast nicht im Abseits stand (im Prinzip sich nur seine Schulterpartie neugierig Millimeter zu weit vorgewagt hatte), erkannte der Linienrichter die Situation und hob die Fahne. Korrekt natürlich — trotzdem Pech.



Zum zweiten Mal kam der Holländer in der 82. Minute zu einer Torchance. Pass von Budimir, Verhoek volle Kanne daneben. Würden aus all diesen Chancen nur ab und zu Tore werden — gerade so viele, wie die Verwertungstatistik unter Normalbedingungen hergäbe — wir hätten das Spiel gewonnen, zweifellos.

Urs Willmann ist Schweizer und Wissenschaftsredakteur der ZEIT. Für ZEIT ONLINE schreibt er die St. Pauli-Kolumne "Gegen" – denn seinen fußballerischen Sachverstand eignete er sich auf dem Stehplatz in der Gegengeraden am Millerntor an. Der Autor ist Mitglied des FC St. Pauli.

Hätten! Aber wer ist schuld am Konjunktiv? Das Maulwurfspech oder das Schulterabseitsunvermögen? Generelle Ungenauigkeiten oder zufällige Ungenauigkeiten? Ich bin aufgrund meines Naturells ganz bei Trainer Thomas Meggle — und bleibe Optimist. Der Trainer will ab heute konzentriert am Hauptdefizit weiterarbeiten. "Chancenverwertung" hat er fett in seine Agenda notiert.



Ich meinerseits pflege in solchen Momenten Rücksprache mit dem Korrektiv zu halten. Meinem ewig meckernden Kumpel Carlos von der Gegengeraden gelingt es immer wieder, aus meinem Optimismus die Luft raus zu lassen. Ich rufe an, ich werde verbunden.

Aber offenbar ist im Moment die Situation von St. Pauli tatsächlich so schwierig einzuschätzen wie nie. Sogar Carlos schwächelt in seiner Kernkompetenz. Er hat Ballunsicherheiten entdeckt. Er hat phasenweise ein "sterbenslangweiliges" Spiel gesehen. Aber alles sei nicht so schlimm, "dass man sich die Haare raufen muss". Unsere Jungs, sagt Carlos, die seien "halt nicht besser".



Mit Verlaub: Für einen Eisenfresser, der Anmerkungen zum Spiel normalerweise mit der Uzi oder größeren Waffengattungen kommuniziert, ist das windelweiche Kritik. Das Montagabendspiel bleibt analytisch unverdaubar. Düsseldorf steht zwar in der Rangliste weit über uns — aber Spitzenteams spielen in der Regel besser. Ich kann daher nicht ausrechnen, was die Niederlage wert ist. Und sollten wir am Sonnabend den Karlsruher SC (auch er in der Tabelle vor uns) aus dem Stadion fegen, werde ich mir erst recht keinen Reim machen können.



Erst, wenn wir gegen die Badener verlieren, dann weiß ich es. Dann wird mir klar: Es ist wie damals. Saison 2005/2006. Der verlorene Sohn Thomas Meggle war gerade als Spieler aus Rostock ans Millerntor zurückgekehrt. Woche für Woche gab es weiterhin Tristesse in der Liga — aber was für eine Furore im Bokal! Burghausen, Bochum, Berlin, Bremen, fast die Bayern ... und jetzt kommt in knapp einer Woche das nächste B in der nächsten Runde des DFB-Pokals nach St. Pauli: der BVB. Im Mai fahren wir nach Berlin. Und irgendwann nach Barcelona.