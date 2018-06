"So ein Fehler ist mir noch nie passiert", das hat Heiko Westermann nach der 1:3-Pokalniederlage gegen den FC Bayern München gesagt. Ich muss an dieser Stelle ehrlicherweise zugeben, dass ich die Aussage des HSV-Verteidigers nicht detailliert auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft habe, aber dafür, dass es Westermanns erster Aussetzer dieser Art gewesen sein soll, kam mir das Bild gestern Abend dann doch recht vertraut vor. Was war passiert?



Es läuft die sechste Spielminute. Bayerns Philip Lahm spielt einen langen Pass ins Niemandsland. Der Ball bewegt sich langsam aber sicher in Richtung Toraus. In 99 Prozent aller Fälle endet eine solche Szene mit einem Abstoß. Wir sind aber nicht die 99 Prozent, wir sind der HSV — und wir haben einen Heiko Westermann, der das einmalige Talent besitzt, Potenzial in einer Szene zu erkennen, die alle anderen schon abgeschrieben haben. HW4 wird er deshalb seit der vergangenen Saison genannt, kombiniert aus seinen Initialen und seiner Rückennummer. Eine ironische Anspielung auf Real Madrids CR7, Cristiano Ronaldo.



Auch gestern offenbarte Westermann wieder sein Talent: Zunächst joggte er dem Pass von Lahm gemütlich hinterher, bis sein Vorsprung auf den heraneilenden Thomas Müller von 50 auf zehn Meter geschmolzen war. Statt den Ball jetzt einfach ins Toraus zu schießen und die Situation damit zu bereinigen, entschied Westermann sich für die riskante Variante: den Rückpass zum Torwart. Dass der Pass nie beim Torhüter ankam, versteht sich von selbst. HW4-Style eben. Thomas Müller fing den Ball ab und legte ihn zurück auf Stürmer Robert Lewandowski.



Die Konsequenz: 0:1. Nach sieben Minuten. Gegen Bayern. Zu jenem Zeitpunkt hätte man das Spiel eigentlich abpfeifen, den Bayern zum Viertelfinale gratulieren und Westermann den Preis für den "Patzer des Abends" überreichen können.



Aimen Abdulaziz ist Journalist, für ZEIT ONLINE schreibt er die HSV-Kolumne „Sergejs Erben“, benannt nach Ex-HSV-Spieler Sergej Barbarez. Nach Auffassung des Autors einer der besten Spieler aller Zeiten – weltweit. Als Zwölfjähriger war Abdulaziz beim legendären 4:4 gegen Juventus Turin im Volksparkstadion – spätestens seitdem verzeiht er seinem HSV (fast) alles.

Das Spiel wurde natürlich nicht abgepfiffen und so musste Westermann doch noch mal um seine Auszeichnung bangen: In der 44. Minute warf HSV-Torwart Jaroslav Drobny, der wenige Augenblicke zuvor einen Torschuss aus kürzester Distanz mit den Weichteilen abgewehrt hatte, seinen Hut in den Ring: Bei David Alabas Schuss aus gefühlten 40 Metern sah der Tscheche extrem unglücklich aus. Laut ARD-Experte Mehmet Scholl lag das an den Nebenwirkungen der eben angesprochenen Weichteil-Parade. Interessante Theorie. An Westermann kam Drobny mit dieser Aktion allerdings nicht heran.



Zur Halbzeit lag der HSV 0:2 hinten, das Spiel war jetzt wirklich entschieden. Es stellte sich zu diesem Zeitpunkt nur noch die Frage, ob es doch noch einem Hamburger Spieler gelingen würde, Westermanns Fehler zu toppen.



Und tatsächlich: Auch am dritten Tor der Bayern war wieder ein HSV-Spieler beteiligt. Nachdem Franck Ribéry seelenruhig durch die HSV-Abwehr spazierte, fälschte HSV-Verteidiger Johan Djourou den Schuss des Franzosen unhaltbar zum 3:0 ab. Djourou, bisher einer der hartnäckigsten Patzer-des-Spiels-Konkurrenten Westermanns, schaffte es aber ebenfalls nicht, den Fehler des Abends zu begehen: Der Tagessieg ging an HW4. In der Gesamtwertung dürfte er damit jetzt knapp vor Djourou liegen.



Am Wochenende trifft der HSV in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen. Das letzte Aufeinandertreffen gewann der HSV 2:1 durch ein spätes Siegtor in der 86. Minute. Der Torschütze: Heiko Westermann. Auf geht's, Heiko!