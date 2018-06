Ich war am Wochenende in München und habe mir das Nord-Derby zwischen dem HSV und Werder Bremen dort in einer Fußballkneipe angeguckt. Der Laden war der einzige Ort in München, an dem ich glaubte und hoffte, trotz der knapp 800 Kilometer Entfernung in die Heimat, ein wenig Derby-Stimmung erleben zu können. Ich wurde nicht enttäuscht. Vielen Dank an dieser Stelle an die zahlreichen Ingolstadt- und Nürnberg-Fans, die da waren.

Als sich das Süd-Derby – das Vorprogramm zum einzig wahren Derby – dem Ende nähert, beginne ich mich allmählich zu fragen, ob ich tatsächlich der einzige HSV-Fan bleiben würde, denn knapp zwanzig Minuten vor Anpfiff des hanseatischen Duells sieht es ganz danach aus. Zumindest rein optisch gibt sich keiner der anderen Gäste als Hamburg-Anhänger zu erkennen. Doch dann öffnet sich die Eingangstür und ein junger Mann mit HSV-Schal betritt die Kneipe. Er nimmt auf der Bierbank direkt vor mir Platz und scheint ebenfalls allein zu sein. Wir kommen ins Gespräch und beschließen, uns das Spiel gemeinsam anzuschauen.

Benny ist 36 Jahre alt und kommt aus der Nähe von Hamburg. Seit sieben Jahren lebt er in München. Seine Liebe zum HSV ist so groß, dass er regelmäßig Kurztrips in den Norden unternimmt, um die Mannschaft im Stadion anzufeuern. Auf die Frage, wie sein Tipp für das Spiel sei, antwortet er, wie ein echter HSV-Fan eben auf diese Frage antwortet – mit einer Gegenfrage, die sehr schön verdeutlicht, wie das Vertrauen der HSV-Fans in die Fähigkeiten der eigenen Mannschaft in den vergangenen Jahren abgenommen hat: "Was ich mir wünsche, oder was ich wirklich glaube?" "Beides", sage ich. Benny gibt aber nur einen Tipp ab: "1:0. Ganz egal wie. Hauptsache drei Punkte. " Das ist dann wohl der Wunsch-Tipp, denke ich mir.



Aimen Abdulaziz ist Journalist, für ZEIT ONLINE schreibt er die HSV-Kolumne „Sergejs Erben“, benannt nach Ex-HSV-Spieler Sergej Barbarez. Nach Auffassung des Autors einer der besten Spieler aller Zeiten – weltweit. Als Zwölfjähriger war Abdulaziz beim legendären 4:4 gegen Juventus Turin im Volksparkstadion – spätestens seitdem verzeiht er seinem HSV (fast) alles.

Das Spiel beginnt. Benny und ich sind positiv überrascht vom Auftreten des HSV, der ein richtig gutes Spiel macht – in den ersten zehn Minuten. Danach passiert ziemlich lange gar nichts. Der TV-Kommentator versucht das unterirdische Niveau der Partie mehrmals damit zu erklären, dass hier Platz 16 gegen Platz 17 spiele. Wirklich trösten kann der Hinweis mich nicht. Stattdessen frage ich mich, wie Stuttgart es hinkriegt, noch schlechter zu sein.



"Scheißegal, Hauptsache gewonnen"

"Ein 0:0 wäre auch in Ordnung", sagt Benny etwa 20 Minuten vor Schluss. Und spätestens als Joe Zinnbauer in der 81. Minute den defensiven Ashton Götz für den offensiven Nicolai Müller bringt, beginne auch ich, mich gezwungenermaßen mit dem Unentschieden anzufreunden. Gleichzeitig ärgere ich mich über Zinnbauer, weil ich der Meinung bin, dass der Wechsel ein falsches Signal sendet. Aber der HSV-Trainer sollte recht behalten: In der 83. Minute ist es eben jener eingewechselte Götz, der das völlig überraschende 1:0 durch den ebenfalls eingewechselten Rudnevs per Einwurf vorbereitet. Die Vorentscheidung.

Das meiner Meinung nach viel wichtigere Tor fällt aber erst in der Nachspielzeit: Der nach dem 1:0 für van der Vaart in die Partie gekommene Arslan kriegt nach einem Konter den Ball zugespielt, und muss ihn eigentlich nur noch aus drei Metern ins leere Tor schieben, schafft es aber irgendwie, stattdessen den Innenpfosten zu treffen. Das Ganze war so traurig anzusehen, dass sogar Werder-Torhüter Wolf Mitleid zeigte und den Ball eigenhändig zum 2:0 über die Linie bugsierte.

Warum das Tor wichtig war? Weil es den HSV-Sieg schön in einer Szene zusammenfasst: Der Erfolg gegen Bremen beruhte mehr auf Glück als auf Können, nämlich auf dem Glück, dass Werder momentan noch ein bisschen schlechter ist als Hamburg. Bei aller berechtigter Euphorie sollte das Ergebnis nicht davon ablenken, dass der HSV noch einen sehr, sehr weiten Weg zu gehen hat.

"Scheißegal, Hauptsache gewonnen", sagt Benny.