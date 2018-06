Joe Zinnbauer kann einem wirklich nur noch leidtun: Woche für Woche muss der HSV-Trainer vor die Presse treten und das Spiel seiner Mannschaft kommentieren. Fans und Reporter verlangen Erklärungen für die Nicht-Leistungen des HSV, die der verzweifelte Zinnbauer nicht liefern kann. Erklärungen, die kein Trainer der Welt liefern könnte. Nein, wenn jemand etwas zur Aufklärung beitragen kann, dann nur die Spieler.



Nach der 0:1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart versuchte Kapitän Rafael van der Vaart genau das vor den Fernsehkameras. Das ist ihm nicht wirklich gelungen, aber dazu später mehr.



Nicht nur neben sondern auch auf dem Spielfeld war van der Vaart der auffälligste Akteur der Hamburger. In der Anfangsviertelstunde zunächst noch aus fußballerischen Gründen, später nur noch, weil der 31-Jährige hin und wieder dazu neigt, das Nachdenken sein zu lassen.



Die erste völlig sinnfreie Aktion lieferte van der Vaart in der 20. Spielminute: Der Holländer, der nicht gerade im Ruf steht, mehr als unbedingt notwendig zu laufen, sprintete einem Ball hinterher, den selbst ein Usain Bolt in Bestform nicht mehr erreicht hätte. Das muss auch van der Vaart auf halber Strecke erkannt haben und so änderte er kurzerhand sein Ziel: Statt den Ball attackierte er den ihm mit dem Rücken zugewandten Gegenspieler Georg Niedermeier. Er rannte ihn über den Haufen.



Wer wissen will, wie es momentan um die Psyche der Hamburger Spieler bestellt ist, sollte sich diese Szene unbedingt noch einmal anschauen. Wenn van der Vaart nach der Attacke vom Platz gestellt worden wäre, hätte er sich nicht beschweren dürfen. Stattdessen bekam Niedermeier in der zweiten Halbzeit die Rote Karte für eine Notbremse, die keine war. Den folgenden Freistoß schoss van der Vaart an die Latte, was insofern ungewöhnlich ist, als dass ansonsten gefühlte 100 Prozent der Hamburger Standardsituationen punktgenau beim Gegenspieler landen. Und das seit Jahren.



Aimen Abdulaziz ist Journalist, für ZEIT ONLINE schreibt er die HSV-Kolumne „Sergejs Erben“, benannt nach Ex-HSV-Spieler Sergej Barbarez. Nach Auffassung des Autors einer der besten Spieler aller Zeiten – weltweit. Als Zwölfjähriger war Abdulaziz beim legendären 4:4 gegen Juventus Turin im Volksparkstadion – spätestens seitdem verzeiht er seinem HSV (fast) alles.

Der entscheidende Gegentreffer zum 0:1 fiel bereits in der ersten Halbzeit. Wieder war van der Vaart beteiligt: Sein Fehlpass in der Vorwärtsbewegung leitete den Konter der Stuttgarter ein, der dann dank einer Slapstick-Einlage von Hamburgs Valon Behrami zum Torerfolg führte. Dass van der Vaart einen Fehlpass gespielt hat, kann man ihm sicherlich nicht vorwerfen. Das passiert. Was mich als Fan aufregt: Dass er danach keine Anstalten gemacht hat, nach hinten zu rennen, um seinen Fehler wiedergutzumachen.



Trotz der Kritik: Van der Vaart hat in den vergangenen Wochen gezeigt, warum er so wichtig für den HSV sein kann — wenn er in Form ist. Das weiß der HSV-Kapitän auch. Eigentlich. In der 66. Spielminute schien er es nämlich kurz vergessen zu haben: Der bereits mit vier gelben Karten vorbelastete Holländer lieferte sich ein Rededuell mit dem Stuttgarter Martin Harnik, bei dem die Nasenspitzen der beiden Spieler sich fast berührten. Dafür gab es die Gelbe Karte, die fünfte für van der Vaart, was gleichbedeutend ist mit einer Sperre für das nächste Spiel auf Schalke. Was soll man dazu noch sagen?



Nach dem Spiel schnappte sich Sky-Reporter Rolf Fuhrmann van der Vaart zum Interview. Anfangs äußerte sich der 31-Jährige noch recht sachlich zur Mannschaftsleistung. Als er von Fuhrmann dann aber auf sein eigenes Spiel samt Rempel-Attacke angesprochen wurde, schlug die Stimmung plötzlich um. Auf die Frage, ob der Rempler denn nötig gewesen wäre, antwortete van der Vaart dreist: "Ich wollte geradeaus laufen und auf einmal war er da."



Dann schaltete van der Vaart in den Angriffsmodus: "Du stellst überhaupt Fragen heute. Hast du schlecht geschlafen, oder was? Muss das eine Rote Karte sein, oder was?", raunzte er den Reporter an — und verschwand.



Viel deutlicher konnte van der Vaart nicht demonstrieren, wie angespannt die Situation bei ihm und beim HSV ist. Aber: Fans und Verein dürfen sich jetzt nicht verrückt machen, auch wenn der Club auf einem Abstiegsplatz überwintern sollte. Geduld. Wir brauchen Geduld.