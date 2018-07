Bettina Steinbrügge hat kaum Zeit. Meist arbeitet die Direktorin des Hamburger Kunstvereins auch an den Wochenenden. Ende letztes Jahres ist sie wegen ihrer neuen Stelle von Wien nach Hamburg gezogen. Ausgleich und Entspannung findet sie in ihrer neuen Heimat trotzdem, am liebsten auf dem Fahrrad. Täglich radelt sie von ihrer Eppendorfer Altbauwohnung an der Alster entlang zum Kunstverein in der Nähe des Hauptbahnhofs. Er ist eine der ältesten Institutionen dieser Art in Deutschland und zeigt auf zwei Stockwerken zeitgenössische Kunst. Ein Gespräch.



Frage: Frau Steinbrügge, mit der Ausstellung A Paradise built in hell, die gerade im Kunstverein zu sehen war, haben Sie moderne Kommunikationsformen in die Kunst integriert: Nach jeder Filmvorstellung laden Sie Künstler zum Gespräch ein, meist per Skype. Welche Idee steckt dahinter?

Bettina Steinbrügge: Die Ausstellung soll die Logik der Filmwelt mit der Kunstwelt zusammenbringen. Ein Teil von ihr ist, dass jeden Tag ein Film gezeigt wird; man muss sich also entscheiden und zu einer bestimmten Uhrzeit da sein sein, um das Programm zu sehen. So funktioniert Kunst meist nicht, da dieselbe Arbeit normalerweise über Wochen durchläuft. Aber als Kunstverein können wir uns erlauben, uns die Frage zu stellen, ob man etwas anders kommunizieren kann, als es bisher gängig war.

Frage: Was fasziniert Sie an der Schnittstelle zwischen Kunst und Film?

Steinbrügge: Mein Leben ist eine Ansammlung von Zufällen und auch zum Film bin ich en passant gekommen. Als Studentin musste ich dringend Geld verdienen und habe deshalb auf einem Filmfestival gearbeitet. Ich habe eine starke Affinität entwickelt, möchte aber nicht darauf reduziert werden. Die Aufgabe des Kunstvereins ist, verschiedene Facetten der Kunst zu vermitteln. Deshalb wird es im Herbst auch eine Fotografieausstellung geben, wie auch eine Ausstellung zur Frage von Literatur und Kunst.

Frage: Es heißt, Sie beschäftigen sich viel mit der Suche nach alternativen Gesellschaftsformen.

Steinbrügge: Ich glaube nicht unbedingt an alternative Gesellschaftsformen. Vielmehr versuche ich zu verstehen, was Gesellschaft gerade ist. Was ist positiv, was negativ? Manche erklären sich Gesellschaft durch Fußball, andere durch Kunst. Da gibt es unterschiedliche Spielwiesen.

Frage: Was sind Ihre Ziele für den Kunstverein?

Steinbrügge: Ich möchte einen Ort gestalten, an dem Leute gerne sein möchten; an dem sie etwas erfahren, und an dem sie überrascht werden. Der Kunstverein soll ein Ort sein, der junge Kunst zeigt und gleichzeitig die Frage stellt, was sie eigentlich ist und was sie uns letztlich über die Gesellschaft sagt.

Frage: Sie sprechen viel über die Rolle der Kunst. Sehen Sie sich als Direktorin des Kunstvereins auch in der Rolle einer Künstlerin?

Steinbrügge: Ich sehe mich als Kunstvermittlerin. Meine Aufgabe ist es, Kunst zu zeigen, die aktuell ist. Ich arbeite an Entwicklungen. Natürlich stelle ich mir auch künstlerische Fragen. Zudem denkt man doch auch viel über Marketing nach und trifft Managemententscheidungen. Ich übernehme eine gewisse – wie heißt das Wort so schön?– Verantwortung den Künstlern, aber auch der Institution gegenüber.

Frage: Sie sind Ende letzten Jahres nach Hamburg gezogen, haben davor in Wien, Berlin, Paris und Chicago gelebt. Ursprünglich stammen Sie aus Niedersachsen. Wo fühlen Sie sich zu Hause?

Steinbrügge: Bei meinen Freunden bin ich zu Hause, egal wo auf der Welt. Aber ich mag Hamburg sehr, und auch unsere Wohnung hier fühlt sich schon an wie zu Hause.