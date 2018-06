ZEIT ONLINE: Hamid, wann hast du deinen ersten Beat produziert?

Hamid Chizari: Das war so um die Jahrtausendwende. Da war ich ungefähr 17. Zusammen mit einem Schulfreund habe ich damals in meinem Kinderzimmer in Hamburg-Barmbek die ersten Beats am PC gebaut. Zu der Zeit gab es vielleicht drei Programme, die technisch alle noch sehr beschränkt waren. Aber am Anfang war das für mich alles eh nur ein Hobby.

ZEIT ONLINE: Wann hast Du gemerkt, dass es mehr als eine Freizeitbeschäftigung ist?

Chizari: Das war 2006. Da habe ich zum ersten Mal realisiert, dass es wirklich möglich ist, von der Musik zu leben. Damals habe ich mit Azad diese Prison-Break-Geschichte gemacht. Seitdem ging es stetig bergauf.

ZEIT ONLINE: Du hast damals den deutschen Titelsong für die US-Serie produziert. Das Lied landete auf Platz eins der Charts. Wie kam es dazu?

Geschafft! Was bedeutet es, in Hamburg erfolgreich zu sein? Welche Hürden muss man nehmen? Wie wird man bekannt? Aimen Abdulaziz-Said unterhält sich mit Menschen, die es wissen müssen – Unternehmer, Musiker oder Fußballer. Sie erzählen von ihren ersten Schritten in unterschiedlichen Milieus, davon, wie es gelingen kann, erfolgreich zu werden — und zu bleiben. Eine Serie

Chizari: Die Produzenten der Serie haben in jedem Land nach nationalen Künstlern für den Soundtrack gesucht. Unter anderem haben sie auch bei Azad angefragt. Der hat dann wiederum von allen Produzenten, die er damals hatte, eine Art Skizze für einen Song verlangt. Mein Vorschlag wurde schließlich von ihm und den RTL-Verantwortlichen ausgewählt. Da war wahrscheinlich auch ein bisschen Glück dabei.

ZEIT ONLINE: War das der Moment, in dem Du geglaubt hast, es geschafft zu haben?

Chizari: Auf jeden Fall. Hier in Deutschland ist es im Musik-Geschäft so, dass Referenzen das A und O sind. Und auf dem Papier sah der Nummer-Eins-Hit ganz nett aus.

ZEIT ONLINE: 2006 warst Du noch an der HAW Hamburg eingeschrieben.

Chizari: Genau. Ich habe internationales Management studiert, aber das habe ich eigentlich nur gemacht, um meine Eltern zu beruhigen. Ich hatte nie wirklich Bock darauf. Nach Prison Break habe ich das Studium dann einfach geschmissen. Von da an saß ich jeden Tag von morgens bis abends zu Hause und habe Musik gemacht.

ZEIT ONLINE: Konntest Du zu dem Zeitpunkt denn schon davon leben?

Chizari: Nach Prison Break konnte ich das. Aber ich habe auch hart dafür gekämpft. Als ich angefangen habe, habe ich viele Beats umsonst gemacht. Ich habe es als Investition gesehen. Das ist mir auch wichtig, dass die Leute sehen, wie viel Arbeit hinter meinem Erfolg steckt. Heutzutage ist es durch die sozialen Medien viel einfacher geworden, auf sich aufmerksam zu machen. Damals gab es das alles nicht so stark.