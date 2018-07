Fahri Yardım und Christian Ulmen sind beide in Hamburg aufgewachsen und machten in der Stadt wichtige berufliche Schritte: Ulmen moderierte bei Radio Hamburg, bevor er durch MTV-Shows bekannt wurde. Yardım spielte in dem Gangsterfilm Chiko mit und wurde zum Tatort-Darsteller an der Seite von Til Schweiger. Mittlerweile leben die beiden Schauspieler in Berlin und Potsdam. Ohne Hamburg aber wäre es wohl nicht zu ihrem neuen gemeinsamen Projekt gekommen: In der Serie Jerks (ab 26. Januar auf Maxdome) spielen sie zwei enge Freunde, die sich durch das alltägliche Chaos in Berlin manövrieren – und ein gutes Stück weit sich selbst.

ZEIT ONLINE: Herr Yardım, Herr Ulmen…

Fahri Yardım: Du bitte, immer Du. Unter Hamburgern.

ZEIT ONLINE: In Ordnung. Seid ihr auch privat befreundet?

Christian Ulmen: Ja.

Yardım: Nicht erst seit Berlin, sondern seit Harburg. Das ist Ewigkeiten her.

Ulmen: Über 20 Jahre. Wir haben uns im Judo-Kursus kennengelernt.

Ulmen: Und waren zusammen beim Panda-Club vom WWF, das prägt. Trotzdem haben wir uns danach aus den Augen verloren, bis wir vor fünf Jahren Wer's glaubt, wird selig gedreht haben.

ZEIT ONLINE: Seid ihr jetzt so richtig dicke?

Yardım: Ich würde sagen, so dick wie Christians Bauchumfang. Also ganz schön!

ZEIT ONLINE: So dicke, dass ihr euch im Café über euer Liebesleben austauscht?

Ulmen: Wenn es sich ergibt, selbstverständlich.

ZEIT ONLINE: Klingt das dann so wie in Jerks, wo ihr in einer Szene diverse Bezeichnungen der Vagina durchgeht?

Ulmen: Dieses Durchdeklinieren ist dem Schrecken geschuldet, dass ich vom Masturbationskursus meiner Freundin erfahre. Ich habe Angst, ich könnte sie an so einen Selbstbefriedigungsguru verlieren. Die Verhältnisse geben den Duktus vor, nicht der Bedarf, sich derbe auszudrücken. Weil sich die Serie an der Realität orientiert, könnte so ein Gespräch aber tatsächlich im Café zwischen Fahri und mir stattfinden.

Yardım: Wir heißen in der Serie ja nicht umsonst, wie wir auch in echt heißen.

ZEIT ONLINE: Steht deshalb gleich im Vorspann, Jerks basiere auf wahren Begebenheiten?

Ulmen: Viele Geschichten, die wir erleben, sind uns wirklich passiert, sie werden aber mit Geschichten des dänischen Originals vermengt. Es würde der Serie den Zauber nehmen, wenn ich verraten würde, welche der Szenen wir wirklich erlebt haben und welche nicht. Das rätseln darüber, ob Fahri diese oder jene Peinlichkeit echt widerfahren ist, macht ja Spaß.

Yardım: Wer uns ein bisschen besser kennt, weiß am Ende des Tages, dass wir im Umgang mit dem alltäglichen Leben ganz schöne Idioten sind.

Ulmen: Das Wort Idiot trifft es nur halb. Der englische Begriff jerk beschreibt dagegen den aktiven Idioten, also ein offensiv handelndes Arschloch als Persönlichkeitsstruktur, aber auch den eher defensiv handelnden, der in irgendwas reinstolpert. Fahri ist öfter Typ Eins, ich bin meistens Typ Zwei.

Yardım: Hört, hört!

Ulmen: Doch, doch. Wir wollen auf unserer Suche nach Harmonie alles richtig machen und scheitern genau daran. Das macht uns zu Trotteln. Weil wir aber nie daraus lernen, sind wir auch Ärsche, unterm Strich also jerks. Das Bedürfnis, es allen recht machen zu wollen und das genaue Gegenteil zu bewirken, ist dabei ein viel stärkeres Motiv als die vulgäre Wort- und Bildwahl.