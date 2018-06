Klausmartin Kretschmer, der Eigentümer des besetzten Kulturzentrums Rote Flora, ist zahlungsunfähig. Bereits am 22. Mai hat das Amtsgericht Harburg ein Insolvenzverfahren eröffnet. Den Angaben des Gerichts zufolge hatte eine Gläubigerin Kretschmers Mitte April einen entsprechenden Antrag gestellt. Der Hamburger Rechtsanwalt Nils G. Weiland war im Anschluss zum Insolvenzverwalter bestellt worden. Kretschmers Gläubiger sind nun aufgefordert, beim Insolvenzverwalter ihre Ansprüche anzumelden. Für den 19. August ist eine Gläubigerversammlung angesetzt.

Kretschmers Berater Gert Baer hatte Mitte Mai erklärt, bei dem Verfahren handele es sich um alte Steuerstreitigkeiten. Kretschmer könne allerdings durch den Verkauf anderer Grundstücke im Familienbesitz die ausstehenden Zahlungen begleichen. Zu einem Verkauf der Roten Flora an die Stadt Hamburg sei Kretschmer nicht gezwungen. Baer war deshalb zuversichtlich, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens abwenden zu können. Offenbar sind die Zahlungsschwierigkeiten nun größer als gedacht, sodass das Insolvenzverfahren eröffnet wurde.

Seit dem vergangenen Jahr haben sich die Streitigkeiten um die Rote Flora wieder verstärkt. Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen im Dezember will der SPD-Senat das seit bald 25 Jahren besetzte ehemalige Theater zurückkaufen und bot Kretschmer im Frühjahr 1,1 Millionen Euro. Die SPD will damit den Streit um die Rote Flora befrieden und verhindern, dass das besetzte Haus zu einem Wahlkampfthema der Bürgerschaftswahl 2105 wird.



Kretschmer verweigerte bisher einen Rückkauf an die Stadt. Er möchte auf dem Grundstück am Schulterblatt ein fünf- bis sechsgeschossiges, kommerzielles Kulturzentrum errichten und hat entsprechende Bauvoranfragen gestellt. Die Stadt sieht darin einen Vertragsbruch, weil jede Veränderung an dem Gebäude vorher von ihr abgesegnet werden müsse. Die Stadt klagt deshalb gegen Kretschmer auf einen Zwangsrückkauf. Statt der bisher gebotenen 1,1 Millionen Euro will sie nun aber nur noch den 2001 von Kretschmer bezahlten Preis in Höhe von umgerechnet 190.000 Euro überweisen.