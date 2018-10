Was bedeutet es, in Hamburg erfolgreich zu sein? Welche Hürden muss man nehmen? Wie wird man bekannt? Aimen Abdulaziz-Said unterhält sich mit Menschen, die es wissen müssen – Unternehmer, Musiker oder Fußballer. Sie erzählen von ihren ersten Schritten in unterschiedlichen Milieus, davon, wie es gelingen kann, erfolgreich zu werden — und zu bleiben. Eine Serie