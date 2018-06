Längst nicht mehr nur Autonome nehmen inzwischen am Einsatz der verdeckten Ermittlerin Iris P. in Hamburgs linker Szene Anstoß: Innensenator Michael Neumann (SPD) persönlich drückte am Mittwochabend im Innenausschuss der Bürgerschaft sein Bedauern über die Umstände der Ermittlungen aus, die die Polizistin in der Privatsphäre zahlreicher Linker und in den Redaktionsräumen des Radiosenders FSK durchgeführt hatte. "Es ist einiges nicht so gelaufen, wie wir es uns heute vorstellen", sagte Neumann im Rathaus. "Nicht nur juristisch, sondern auch moralisch."

Im November hatten Aktivisten aus dem Umfeld der Roten Flora aufgedeckt, dass Iris P. jahrelang unter dem Decknamen "Iris Schneider" in der feministischen Szene und unter Bauwagenbewohnern ermittelt hatte. Anschließend hatte die Innenbehörde eingeräumt, dass die Beamtin von 2001 bis 2005 unter anderem eingesetzt war, um der Polizei Lageeinschätzungen im Vorfeld von Demonstrationen zu beschaffen. Eine Arbeitsgruppe der Behörde ermittelt seit einigen Wochen die genauen Umstände des Einsatzes, der inzwischen zum handfesten Skandal wurde.

Pikant ist insbesondere P.’s Mitarbeit im linken Radiosender FSK. Erstmals räumten ihre Vorgesetzten in Befragungen nun ein, davon gewusst zu haben. Zwar beteuerten alle Befragten nach wie vor, dass es keinen Auftrag zur Infiltration der Redaktion gegeben habe. "Es hat aber auch keinen Auftrag gegeben, sich aus dem Sender zurückzuziehen", berichtete Innenbehörden-Sicherheitschef Bernd Krösser im Ausschuss. Der so genannte VE-Führer der Beamtin sei regelmäßig über ihre Aktivitäten im Sender informiert worden und habe mit entschieden, welche Aufgaben sie dort übernehmen dürfe. Polizeipräsident Ralf Meyer betonte daher, dass der Einsatz im FSK "einer sehr kritischen Betrachtung" bedürfe.

Ausforschung auch für den Verfassungsschutz

Denn Informationen aus der Redaktionstätigkeit seien wahrscheinlich auch in die polizeilichen Lageeinschätzungen eingeflossen, sagte Krösser. Der Hauptgrund für die Mitarbeit sei jedoch die Aufrechterhaltung von P.’s Legende als linke Aktivistin gewesen. Der Sicherheitschef selbst kritisierte, dass durch den Einsatz das Redaktionsgeheimnis verletzt worden sei: "Unsere Erkenntnisse lassen nicht erkennen, dass sich die Beteiligten der Wirkung auf die Rundfunkfreiheit bewusst waren."

Bei der für Journalisten zuständigen Gewerkschaft ver.di sorgen diese Äußerungen für Kopfschütteln. "Eine Polizeibeamtin, die verdeckt ermittelt, muss doch mit ihrer Umgebung rechtlich vertraut sein", sagte der zuständige Sekretär Martin Dieckmann im Gespräch mit ZEIT ONLINE dazu. "Das zeigt auch, dass der Senat seine Behörde nicht im Griff hatte."

Auch räumte die Innenbehörde nun ein, dass die Polizei damals persönliche Daten an den Verfassungsschutz weitergegeben hat, die sie durch Iris P. erlangt hatte. Insgesamt seien beim Geheimdienst 70 entsprechende Aktenstücke gefunden worden, darunter Flugblätter und Berichte über Veranstaltungen und Treffen. Innensenator Neumann betonte, dass es für die Informationsweitergabe keinen Auftrag vom Verfassungsschutz gab: "Die Polizei entscheidet nach eigenen Kriterien, ob sie Informationen an das Landesamt weitergibt."

Weiterhin keine Informationen hat die Innenbehörde zu dem Vorwurf, Iris P. habe entgegen der polizeilichen Vorschriften mehrere Liebesbeziehungen unter ihrer Tarnidentität geführt. Der Polizistin war deswegen von Politikern der Linkspartei "emotionaler Missbrauch" vorgeworfen worden. Die Beamtin verweigere dazu die Aussage, sagte Polizeipräsident Meyer: "Das kann man bedauern, es steht ihr aber zu."