Ein Kasten mit 24 bis 96 kleinen Fächern, auf denen vergilbte Zettel kleben, mal steht ein Name drauf, mal nur eine Ziffer, mal gar nichts: Die Sparschränke auf St. Pauli wirken wie Überbleibsel aus alten Zeiten. Von Rauchschwaden umnebelt hängen sie neben den Tresen.



Und trotzdem: In einigen Kiezkaschemmen sind Sparfächer derzeit hoch im Kurs. In der Holstenschwemme etwa, oder in Fred's Schlemmereck und im St. Pauli Eck. Nicht nur betagte Stammgäste machen mit beim gemeinschaftliche Sparen — auch Junge sparen ihr Geld in der Kneipe. Auf den Fächern stehen nicht nur Namen wie Gerhild und Manfred, sondern auch Basti und Flo.

Oder Daniell. Mit 33 Jahren hat er keinen Bausparvertrag, aber zwei Sparclubfächer. Eins im Otzentreff, das andere in der Holstenschwemme, beide auf St. Pauli. "Ich vertraue den Banken nicht", sagt Daniell. Einmal wollte er einen Kredit bei seiner Bank aufnehmen und hat sich einen Investmentfonds dazu aufschwatzen lassen. Den hat er schnell wieder gekündigt. "Hat nur Verlust gebracht." Seinen beiden Stammkneipen vertraue er da schon eher.



Das Prinzip ist simpel: Die Kneipensparer verpflichten sich, regelmäßig einen festgelegten Mindestbetrag einzuzahlen, verbunden mit einer kleinen Mitgliedsgebühr. Ein Barmitarbeiter öffnet die einzelnen Fächer einmal pro Woche, nimmt das Geld raus, notiert die Einlagen jedes Sparers und bringt es zur Bank. Dort zahlt er es zusammen auf ein Konto ein.



Am Ende des Jahres wird das angesammelte Geld an die Kneipengäste zurückgegeben. Jeder bekommt, was er über das Jahr gespart hat. Nicht unüblich ist es, dass ein Teil des Geldes dann gleich in eine Feier investiert wird.



"Es geht hauptsächlich um das Gemeinschaftliche"

Ein dreiviertel Jahr lang hat Daniell auf sein Fach in der Holstenschwemme gewartet. Bis die Wirtin Anfang Dezember einen größeren Sparschrank gekauft hat. Nun wirft Daniell zwei bis dreimal pro Woche sein Kleingeld in das Fach mit der Nummer 49. "Nicht alles ausgeben, was man in der Tasche hat", lautet seine Devise, "lieber schnell loswerden."

"Es geht hauptsächlich um das Gemeinschaftliche", sagt Yvonne, die den Sparclub in der Holstenschwemme betreut. Seit vier Jahren arbeitet sie dort am Tresen, sie selbst spart in Fach Nummer 36. Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit ist Sparclub-Auszahlung – mit anschließendem Gelage.



Hinter jedem Sparkasten steht ein Verein. Sparclub Heiermann heißt er im Otzentreff. "Zweck des Vereins ist es, den Mitgliedern eine Möglichkeit zum regelmäßigen, freiwilligen Sparen zu bieten" – so steht es in der Vereinssatzung.

Der Otzentreff wird von fünf Freunden betrieben. Einer ist Peter, 36 Jahre alt, Diplom-Biologe. Die Kneipe haben er und seine Freunde aus einer Schnapslaune heraus übernommen. Ein altes Ehepaar hat den Laden jahrelang geführt, bis eines Tages ein Zettel im Fenster hing: "Suchen neuen Pächter". Das ist jetzt vier Jahre her. Der Laden läuft gut, viele St.-Pauli-Fans kommen hier her, die meisten sind Stammgäste.



"Den Sparclub haben wir gleich im ersten Jahr eingerichtet", erzählt Peter. Der Metallkasten mit 56 Fächern hängt neben dem Tresen, diebstahlsicher eingedübelt in die Backsteinwand. Den massiven Schrank haben die Betreiber bei eBay ersteigert. Neu sind sie richtig teuer: Knapp 350 Euro kostet einer mit 96 Fächern bei Nordia Feinblech GmbH, dem – eigenen Angaben zufolge – einzigen Sparschrank-Hersteller Deutschlands.