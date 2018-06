Mit Äußerungen zu seiner politischen Zukunft hat der gescheiterte Hamburger CDU-Spitzenkandidat Dietrich Wersich für Verwirrung gesorgt. Gegenüber der Bild-Zeitung hatte er erklärt, er erhebe "keinen Anspruch auf eine bestimmte Funktion in der neuen Fraktion" inklusive des Fraktionsvorsitzes. Dies war als Verzicht auf sein bisheriges Amt als Chef der CDU-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft gewertet worden. Wersich dementierte das aber am Abend. Entgegen anderslautender Meldungen bleibe alles so, wie es am Dienstag besprochen worden sei, schrieb er laut Hamburger Abendblatt in einer Mail an alle Abgeordneten.

Zwar stelle er tatsächlich "keine Forderungen bezüglich meiner Rolle in der neuen CDU-Fraktion", sagte Wersich der Zeitung. Die künftige CDU-Fraktion habe aber entschieden, auf einer Sitzung in der kommenden Woche "gemeinsam zu beraten und zu entscheiden, wer welche Aufgaben übernehmen wird". Das beinhalte auch die Möglichkeit, dass er das Amt des Fraktionschefs noch einmal übernehme.

Wersich hatte die CDU bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg als Spitzenkandidat zu ihrem bislang schlechtesten Ergebnis geführt. Sie erreichte am Sonntag nur 15,9 Prozent. Bürgermeister Olaf Scholz und seine SPD hatten die Abstimmung am Wochenende mit 45,7 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Die Sozialdemokraten sind künftig aber auf einen Koalitionspartner angewiesen.

Der Bild-Zeitung hatte Wersich zunächst gesagt: "In Verantwortung für das Wahlergebnis stelle ich keinen Anspruch auf eine bestimmte Funktion in der neuen Fraktion. Das gilt natürlich auch für den Fraktionsvorsitz."

Wersich hatte dem Blatt gegenüber allerdings nicht ausschließen wollen, in Zukunft wieder für eine Spitzenkandidatur zur Verfügung zu stehen. "Die CDU wird rechtzeitig darüber entscheiden, ob sie mit mir oder einem anderen Kandidaten in den Bürgerschaftswahlkampf 2020 ziehen wird", zitierte die Zeitung den gelernten Arzt.

CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn hatte nach der Wahl Konsequenzen in seiner Partei gefordert. Das Ergebnis in Hamburg sei "unerwartet heftig" gewesen, hatte er der Passauer Neuen Presse gesagt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich demonstrativ hinter Wersich gestellt. Dieser sei ein "gutes Beispiel eines idealen Kandidaten", der an der fehlenden Wechselstimmung gescheitert sei, hatte sie zu Wochenbeginn gesagt.