(20:32) Kurz nach acht, den Auftritt in der Tagesschau hinter sich, beantwortet Olaf Scholz einem Interviewer im CCH die zwei wesentlichen politischen Fragen des Abends.

Wie viel dürfen die Grünen in den Koalitionsverhandlungen an Zugeständnissen erwarten? "Ich bin sicher, dass es bei den Grünen genügend vernünftige Leute gibt, die wissen, dass man ein Wahlergebnis nicht umdrehen kann." Im Klartext soll das wohl heißen: Ja, der rote Bürgermeister hat sich bereits vor dem Wahltag den Grünen versprochen (und etwa einen Flirt mit der FDP ausgeschlossen). Aber Olaf Scholz, der auf seinem ersten Plakat dieses Wahlkampfes nur sein Kinn gezeigt hat, wird auch gegenüber den Grünen hart im Nehmen sein – und noch härter im Geben.

Und dann die Ewigkeitsfrage: Wie lange wird es Scholz nach seinem zweiten großen Wahlerfolg noch in Hamburg aushalten? Immerhin war der Mann im Bund schon SPD-Generalsekretär und anschließend Arbeits- und Sozialminister unter Kanzler Gerhard Schröder, ehe er Hamburg für die Sozialdemokraten zurückeroberte. Außerdem, wenn es zu lokal wurde in den vergangenen vier Jahren, wirkte der Bürgermeister durchaus schon mal gelangweilt bis überheblich. Also, schließen Sie einen Wechsel in die Bundespolitik aus? "Ich mach' jetzt das, wofür ich gewählt bin", antwortet Scholz. Ein Dementi klingt anders. (Patrik Schwarz)