Eine Insel und rundherum Wasser und Hafen: eine denkbar attraktive Ausgangslage für die Planungen des Olympia-Geländes in Hamburg. Vier Varianten für die Anordnung der Sportstätten für die Olympischen Spiele 2024 auf der Elbinsel Kleiner Grasbrook, um die sich Deutschland bewerben will, sind am Dienstagabend in der Hansestadt jetzt vorgestellt worden.

Die Präsentation war öffentlich. Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) bezeichnete die Entwürfe auf der Veranstaltung als Zwischenstand. Zu sehen bekamen die 650 Bürger unter anderem Pläne für ein Stadion mit Ausblick auf Elbe und Elbphilharmonie, dessen Innenraum nach den Olympischen Spielen in einen Stadtteilpark und dessen Tribünen in Wohnungen umgestaltet werden könnten. Aus der gläsernen Schwimmhalle ließe sich ein Spaß- und Wellnessbad machen, aus der Olympiahalle ein Kreuzfahrtterminal.

Acht international tätige Planungs- und Architektenbüros sind mit der Ausgestaltung der sogenannten Olympic City beschäftigt. Sie loten derzeit aus, welche Anordnung der Sportstätten auf der Elbinsel Kleiner Grasbrook am effizientesten, aber auch am städtebaulich eindrucksvollsten sein könnte. So wollen die Planer die "historische Verankerung" des Geländes im Hafen berücksichtigen, wie Kees Christiaanse von KCAP (Rotterdam) ankündigte. "Den Moldauhafen zu einer belebten Gracht mit der Elbphilharmonie am Horizont zu machen, könnte ziemlich erfolgreich sein."

Ernüchtert von Großprojekten

Außerdem sollen schon zu den Spielen und für die spätere Nutzung großzügige Promenaden und Parks angelegt werden, die das olympische Dorf und anschließend das daraus entstehende Wohnquartier umgeben. Die Bewerbung solle im internationalen Vergleich zu etwas sehr Besonderem werden, kündigte die Senatorin an.

In einer sachlich geführten Diskussion brachten mehrere Zuhörer ihre Sorgen zum Ausdruck. Sie zeigten sich ernüchtert von Großprojekten wie der Internationalen Bauausstellung in Wilhelmsburg mit jahrelangen Baustellen oder mahnten ein besseres Verkehrskonzept zur Anbindung des Hamburger Südens an die Innenstadt an.

Von dem Dutzend anwesender Gegner der Protestbewegung NOlympia konnte Marie Behr auf dem Podium ihre Argumente gegen das aus ihrer Sicht "größenwahnsinnige" Projekt vorbringen: Verdrängung von Bewohnern, ungebremste Mietpreissteigerungen und fehlenden Hochwasserschutz prangerte sie unter anderem an.

Vertreter der Hafenwirtschaft verlangten eine Perspektive für ihre zu verlagernden Firmen. Sollten die Interessen der dort arbeitenden Menschen nicht ernster genommen werden, sei mit Widerstand zu rechnen, ergänzte ein Gewerkschaftsvertreter.

Deutschland will sich mit Hamburg um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2024 oder 2028 bewerben. Darüber sollen die Hamburger bei einem Referendum im November abstimmen. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Alfons Hörmann, war zwar nicht bei der öffentlichen Präsentation, ließ aber wissen: "Das sind interessante erste Ansätze, die Vorfreude und Emotionen wecken. Durch diese Bilder wird die Bewerbung erlebbar."



Die vier vorgestellten Varianten zur Positionierung der olympischen Sportstätten und des olympischen Dorfes auf dem Kleinen Grasbrook:



Olympic City, Szenario A: Olympiahalle, Schwimmhalle und Olympiastadion zusammen auf dem Kleinen Grasbrook (Visualisierung: KCAP, Kunst + Herbert, Vogt, Arup|GMP, WES, Drees & Sommer) © dpa





Olympic City, Szenario B: Die Schwimmhalle liegt jenseits des Moldauhafens. (Visualisierung: KCAP, Kunst + Herbert, Vogt, Arup|GMP, WES, Drees & Sommer) © dpa





Olympic City, Szenario C: Die beiden Hallen und das Stadion aufgereiht am Hansahafen (Visualisierung: KCAP, Kunst + Herbert, Vogt, Arup|GMP, WES, Drees & Sommer) © dpa