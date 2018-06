Wenn Florian Walberg an seine erste Reise nach Brüssel zurückdenkt, muss er lachen: "Ich hatte keine Ahnung, wie förmlich es da zugeht", sagt er. Er fuhr mit Cap, Kapuzenpulli und Sakko in den Hauptsitz der Europäischen Union. Er fand sich wieder inmitten von Anzugträgern. Doch da hatte er längst beschlossen, sein Ding durchzuziehen.

Drei Jahre ist das jetzt her. Auch in seiner Firma Walberg Urban Electrics in der Hamburger Speicherstadt empfängt der 41-Jährige leger gekleidet. Ein weitläufiger Raum im zweiten Stock eines ehemaligen Lagerhauses. Acht Mitarbeiter haben hier neben Walberg ihren Platz. Dazwischen: Sofas, Produktions- und Logistikpläne aus Legosteinen und eine offene Küche.

Auf den ersten Blick fällt es schwer, sich Walberg inmitten von Brüsseler Bürokraten vorzustellen. Dabei geht auf ihn eine Initiative zurück, die den Titel "Arbeitsgruppe TC354 WG4" trägt. Seit 2012 reist er mindestens vier Mal im Jahr nach Belgien, um mit Kollegen und Konkurrenten tagelang in Detailarbeit zu versinken.

Gemeinsam wollen sie einen EU-weit geltenden technischen Standard für eine neue Fahrzeugklasse entwickeln: das Personal Light Electric Vehicle, kurz Plev. Ein kleiner faltbarer Elektroroller. Akkubetrieben soll er bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern zugelassen werden. Er soll dazu dienen, kurze Strecken schnell zurückzulegen. Man sieht ihn bereits in vielen Yacht- und Wirtschaftshäfen, in großen Lagerhallen, auf Messen oder Flughäfen.

Wo das Plev allerdings bisher nur selten anzutreffen ist: auf der Straße. Es hat dafür in Europa keine Zulassung. Versicherungen wissen nicht, in welche Fahrzeugklasse sie es einordnen sollen. Das will Florian Walberg ändern. Er will das Plev zum Must-have für moderne Großstädter machen. Zum hippen Accessoire, das auch noch praktisch ist. Seine Roller seien die ideale Alternative zum Fahrrad, sagt er. Man sei schneller unterwegs als zu Fuß, die Akkus könnten an jeder Steckdose aufgeladen werden, sie seien umweltfreundlich und kinderleicht zu bedienen.

Seit 2011 tüftelt Walberg an seinem Elektroroller. Sein Unternehmen ist schnell gewachsen. Mit dem Modell Egret One, komplett in schwarz, türkisfarbene Feder am Vorderrad, ist es heute nach eigenen Angaben europaweit Marktführer. Preis: um die 1.300 Euro. Rund 5.000 dieser Ausführungen verkauft Walberg Urban Electrics im Jahr.

Florian Walberg 41 Jahre alt, früher Sänger, Moderator und Labelbetreiber, heute Chef einer Firma für faltbare Elektro-Roller.

Dass Walberg einmal zum Vorkämpfer einer neuen Fahrzeugklasse werden würde, war nicht abzusehen. Er hat es sich selbst nicht vorstellen können. Sein Leben verlief zunächst in eine andere Richtung: In den Neunzigern wurde er berühmt als einer der Sänger der Band Bed & Breakfast. Eine Weile moderierte er Bravo-TV. Er versuchte sich an einem Musiklabel und als Verleger. Über diese Zeit aber spricht er heute nicht mehr öffentlich. Lieber erzählt er, wie er zum Elektroroller kam.

2002 sei das gewesen. Freunde hätten ihm damals einen aus China importierten Roller geschenkt. An die erste Fahrt erinnert er sich noch genau. "Meine Freundin fuhr damals eine 750er Kawasaki – schwarz, laut, böse. Und ich stand daneben auf meinem Roller", erinnert er sich und grinst dabei. Er scheint in dieser Situation etwas erkannt zu haben, was ihn seither an das kleine Gefährt bindet: das Unprätentiöse, Unaufgeregte und der hohe praktische Nutzen.