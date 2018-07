Schleswig-Holstein bereitet sich auf die Aufnahme von Transitflüchtlingen vor, die aufgrund schwedischer Grenzkontrollen auf dem Weg nach Skandinavien gestoppt werden könnten. In welchem Umfang dies möglicherweise eintreten wird, war am Donnerstag aus Sicht von Landesregierung und Bundespolizei zunächst nicht absehbar. Das Land hatte für den jetzt eingetretenen Fall einen Notfallplan erarbeitet und Notquartiere in Kiel, Lübeck und Flensburg vorbereitet.

Wie viele der Flüchtlinge gültige Papiere mitführen, konnte die Bundespolizei nicht sagen. Innenminister Stefan Studt (SPD) erörterte am Vormittag in einer Lagebesprechung mit der Polizei die Situation. Er wollte sich noch im Laufe des Tages vor der Presse äußern.

Schweden hatte am Mittwoch angekündigt, ab Donnerstagmittag an seinen Grenzen wieder die Pässe zu kontrollieren. Im Oktober fuhren täglich rund 1.000 Flüchtlinge über Schleswig-Holstein nach Skandinavien, die allermeisten nach Schweden. Viele nehmen die Fähren ab Kiel, Lübeck und Puttgarden, andere den Landweg mit der Bahn über Flensburg.

Stena Line akzeptiert nur noch Flüchtlinge mit Ausweis

Die Landeshauptstadt sieht sich für einen möglichen Rückstau von Transitflüchtlingen gewappnet. In der als Notquartier nahe dem Schweden-Fährterminal bereitstehenden Markthalle verbrachten etwa 350 Menschen die Nacht zum Donnerstag. Auch ein nebenan liegendes ehemaliges Kaufhaus kann genutzt werden. Vor knapp zwei Wochen fanden in dem Bereich bis zu 800 Menschen Zuflucht. Das gilt aus logistischen Gründen als Maximum. "Wir werden niemanden vor der Tür stehen lassen", sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Feststeckende Transitflüchtlinge sollen an Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeleitet werden und im Land auch Asyl beantragen können.

Die schwedische Stena Line lässt seit Donnerstag in Kiel nur noch Flüchtlinge an Bord ihrer Göteborg-Fähren, die einen gültigen Ausweis haben und erklären, in Schweden Asyl beantragen zu wollen. "Der größte Teil der Menschen, die in der Markthalle unterkommen, hat Ausweise", sagte Sprecher Martin Wahl. Die Reederei nimmt täglich in Kiel 50 Flüchtlinge mit nach Schweden, in Sassnitz 50 und in Rostock bei jeder der täglich drei Abfahrten 50 bis 100. "Das läuft alles in geordneten Bahnen", sagte Wahl zu den bisherigen Abläufen.

Von den zunächst für zehn Tage angesetzten schwedischen Passkontrollen betroffen sind laut Innenminister Anders Ygeman die Zug- und Autotrassen auf der Øresundbrücke zwischen Dänemark und Südschweden sowie die Fährverbindungen in Südschweden. Schweden nimmt relativ gesehen von allen EU-Ländern die meisten Asylbewerber auf und hat zunehmend Schwierigkeiten mit der Unterbringung.