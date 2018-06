Hamburgs Innen- und Sportsenator Michael Neumann ist zurückgetreten. Entsprechende Medienberichte hatte der Sprecher der Innenbehörde, Frank Reschreiter, bereits am Montagmorgen bestätigt. Und bereits wenige Stunden später wurde es offziell. Denn Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) stellte bereits am Abend im Rathaus einen Nachfolger vor: Andy Grote, den bisherigen Chef des Bezirksamts Mitte.



Der Rücktritt von Neumann (SPD) kam nicht völlig überraschend. Seit er im November das Aus der Olympia-Bewerbung hinnehmen musste, wurde immer wieder darüber spekuliert. 51,6 Prozent der Hamburger hatten in einem Referendum gegen die Bewerbung gestimmt, nur 48,4 Prozent waren dafür. Neumann hatte das Ergebnis als "unfassbar" bezeichnet.

Auf der Pressekonferenz im Rathaus erklärte Bürgermeister Scholz allerdings, dass der Innensenator bereits vor dem Olympia-Referendum darum gebeten habe, sich aus der Politik zurückziehen zu dürfen. Es sei an der Zeit zu gehen, "weil die Flamme nicht mehr so brennt", sagte der ebenfalls anwesende Neumann. Ausschlaggebend für seinen Rückzug seien nicht politische, sondern persönliche Beweggründe.



Der 45-Jährige leitete die Hamburger Innenbehörde seit der Machtübernahme der SPD unter Scholz im Jahr 2011. Er galt als Hardliner. Unter seiner Führung ließ die Polizei das Schanzenviertel nach gewaltsamen Protesten von Linksextremisten zum Gefahrengebiet erklären. Gegen Einbrecher und Rocker bildete die Hamburger Polizei Sonderkommissionen. Auch nach den massenhaften sexuellen Übergriffen gegen junge Frauen in der Silvesternacht ließ er eine Sonder-Ermittlungsgruppe gründen. Er warnte vor wenigen Tagen aber auch davor, Zuwanderer unter Generalverdacht zu stellen.

Neumann ist seit 1989 in der SPD. Nach Hamburg kam der gebürtige Dortmunder 1992, als er als Zeitsoldat an der Universität der Bundeswehr ein Politikstudium begann. Bereits als 27-Jähriger zog Neumann erstmals in die Bürgerschaft ein, wurde dort innenpolitischer Sprecher, dann Fraktionschef und 2011 Innensenator. Er ist mit der Flüchtlingsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoğuz (SPD), verheiratet.

Bürgermeister Scholz sagte, dass er sich schon länger überlegt habe, Andy Grote zum neuen Innensenator zu benennen. Der 47-jährige Jurist leitet seit 2012 das Bezirksamt-Mitte. Der Stadtbezirk hat mehr als 290 000 Einwohner und ist damit fast so groß wie die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn. Grote sagte im Rathaus, er wolle dafür sorgen, dass sich die Hamburger sicher fühlten. Er wolle die Herausforderungen der Flüchtlingssituation annehmen und sei sich bewusst, welch große Verantwortung er mit seinem Amt übernehme.