Der rot-grüne Senat schafft in Hamburg die Gefahrengebiete ab. Eine umstrittene Regelung, nach der die Polizei selbst Bereiche festlegen kann, in denen sie Bürger ohne konkreten Verdacht kontrollieren und in ihre Taschen schauen darf. Mit ihrem Ende brüsten sich nun vor allem die Grünen, schließlich lösen sie damit ein Wahlversprechen ein. Entsprechend euphorisch geben sie sich in sozialen Netzwerken. Sogar eine Klobürste nutzen sie dort zur Eigenwerbung.



Das Utensil war 2014 zum Symbol einer Protestbewegung gegen Polizeikontrollen in den Hamburger Stadtteilen St. Pauli, Sternschanze und Altona-Altstadt geworden. Im Januar hatte die Polizei nach gewaltsamen Auseinandersetzungen bei Demonstrationen ein großflächiges Gefahrengebiet ausgerufen, in dem Zehntausende Menschen lebten. Die Beamten machten von ihren erweiterten Befugnissen an zehn Tagen umfangreich Gebrauch, beschlagnahmten neben Pyrotechnik und Farbspraydosen nicht nur eine "Haushaltsrolle in Alufolie eingewickelt, innen ein Zettel mit der Aufschrift 'Peng'", sondern eben auch eine Klobürste. Völlig überzogen, fanden viele.

Das Besondere an den Gefahrengebieten: Zur Begründung für die Einrichtung reichen der Polizei eigene "Lageerkenntnisse", also die bloße Vermutung, es könnte etwas passieren. So schwammig formuliert ist das bundesweit nur im Hamburger Polizeigesetz. Mehr als 50 Gefahrengebiete hat die Polizei seit 2005 auf dieser Grundlage eingerichtet, zum Beispiel in Bereichen, in denen verstärkt mit Drogen gehandelt wird.



Identitätsfeststellungen bleiben wie gehabt

Damit soll bald Schluss sein. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) und Justizsenator Till Steffen (Grüne) verkündeten am vergangenen Mittwoch, den Gefahrengebiet-Paragrafen aus dem Gesetz streichen zu wollen. Stattdessen soll die Polizei das bereits bestehende Instrument der "gefährlichen Orte" nutzen. Hier darf sie Bürger zwar auch kontrollieren, allerdings gelten vermeintlich strengere Voraussetzungen. Andere Bundesländer haben ähnliche Regelungen.

Die Neuregelung bezeichnet die grüne Innenpolitikerin Antje Möller in einer Stellungnahme als "Erfolg für die Bürgerrechte in Hamburg". Einen Erfolg, den ihr die CDU nicht gönnen mag: "Jaja, Gebiet wird zu Ort", twitterten lakonisch die Hamburger Christdemokraten, die die Gefahrengebiete einst als Bestandteil des "schärfsten Polizeigesetzes Deutschlands" (CDU) einführten. Und weiter: "Dafür drastische Erweiterung der Eingriffsbefugnisse der Polizei." Dennis Gladiator, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, trat auch noch nach: "Das ist richtig so und zum Glück wenig Grün." Mehr Rechte für die Bürger oder doch mehr Rechte für die Polizei, was stimmt?

Tatsächlich darf die Polizei nach der geplanten Regelung Taschen nicht mehr nur wie bislang "in Augenschein nehmen", sondern auch hineingreifen und sie durchsuchen. Eine Erweiterung ihrer Kompetenzen, die der Senat nun dem Polizeigesetz hinzufügen will. Neu wäre aber auch, dass der Taschenbesitzer selbst sich verdächtig verhalten müsste, damit die Polizei ihn behelligen darf. Wer sich nach Ansicht der Polizisten unauffällig verhält, hätte also weder Inaugenscheinnahme noch Durchsuchung zu befürchten.



Mit Identitätsfeststellungen müsste an "gefährlichen Orten" jedoch nach wie vor jeder rechnen, die Anwesenheit an so einem Ort reicht aus. Straftäter sollen so "verunsichert" und "in Bewegung gehalten" werden. Voraussetzung dafür, dass die Polizei einen Ort als gefährlich definieren darf, sind nach dem Gesetzesvorschlag Tatsachen, die "die Annahme rechtfertigen", dass dort Straftaten "von erheblicher Bedeutung" geplant oder begangen werden sollen. Tatsachen, nicht bloß Vermutungen. Die Entscheidung über die Einrichtung eines "gefährlichen Orts" trifft der Polizeipräsident. Außer, er wird "aus akutem Anlass" eingerichtet, dann sind auch Polizisten niederen Ranges befugt, die sogenannten Polizeiführer vom Dienst (PFVD).



Erhalten bleiben laut Innenbehörde die Waffenverbotszonen Reeperbahn und Hansaplatz in St. Georg. Sie sollen im Sommer um vier Jahre verlängert werden. In beiden Zonen darf die Polizei auch weiterhin Identitätsfeststellungen vornehmen und Personen nach Waffen durchsuchen.