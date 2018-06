Es war zuletzt erstaunlich ruhig geworden. Vor einem halben Jahr noch hatten sich Befürworter und Gegner des begrünten Aufbaus auf dem Bunker wüste Diskussionen geliefert. Das Genehmigungsverfahren des Bezirksamtes Hamburg-Mitte zog sich dann aber so sehr in die Länge, dass das polarisierende Bauprojekt in Vergessenheit zu geraten schien. Nun könnten die Debatten auf St. Pauli wieder beginnen, denn die Politik hat ihre Zustimmung signalisiert. "Es spricht aus unser Sicht nichts mehr dagegen", sagt Falko Droßmann, Leiter des Bezirksamts Mitte.



Für eine Baugenehmigung fehlen nur noch Details, schwierige Fragen zum Brandschutz und zu Fluchtwegen sind geklärt. "Ich rechne damit, dass im nächsten Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden kann", sagt Droßmann. Bevor es soweit ist, muss der Bezirk noch mit dem Investor Thomas J. C. Matzen einen städtebaulichen Vertrag aushandeln und die Finanzbehörde den Erbbaurechtsvertrag verlängern.



Seit über zwei Jahren arbeiten Ingenieure, Architekten, Gartenplaner und eine Anwohnerinitiative an ihrem Konzept, auf den Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg einen fünfstöckigen, pyramidenförmigen Aufbau zu setzen. Auf seinem Dach soll ein öffentlicher Park entstehen, der über eine Rampe zu erreichen ist. Und im Innern soll es eine vom FC St. Pauli genutzte Sporthalle geben. Das Geld dafür, rund 30 Millionen Euro, würde Matzen beisteuern, dem die Stadt den Bunker schon seit 1993 per Erbpacht überlassen hat.



Das Vorhaben ist unter anderem umstritten, weil Matzen seine Investition durch zwei Hotels in dem Bunker refinanzieren will. Kritiker werfen ihm vor, den Bunker nur zu begrünen, um im linksalternativen Stadtteil St. Pauli Akzeptanz für ein kommerzielles Anliegen zu erlangen. Ein weiterer Grund zur Sorge ist die Geschichte des massiven Gebäudes: Aus Sicht einiger Denkmalschützer muss seine Ursprünglichkeit erhalten bleiben, damit es an die Schrecken des Krieges erinnert.

Diese Bedenken hatten dazu geführt, dass sich die Bezirksversammlung Mitte Anfang Juli dieses Jahres zwar knapp für den Aufbau aussprach, dafür aber auch einige Bedingungen erfüllt sehen wollte. Die größte Hürde war die Forderung, statt fünf nur drei Stockwerke hoch zu bauen. Als Begründung wurde angeführt, dass die umliegenden Gebäude sonst zu sehr im Schatten liegen würden.

38 statt 54 Events in der Sporthalle

"Wenn wir wollen, dass der Aufbau dem Breitensport zugänglich ist, müssen wir fünf Stockwerke genehmigen", sagt Falko Droßmann nun. Es sei technisch nicht möglich, in einer verkleinerten Version eine Sporthalle zu errichten. Prüfungen hätten außerdem ergeben, dass der etwa 20 Meter hohe Aufbau nicht für zusätzlichen Schatten sorgen würde. Er müsste lediglich um eineinhalb Meter nach hinten, also in Richtung Millerntor-Stadion, verlegt werden.



Der Bezirksamtsleiter hat diese Erkenntnisse dem Bauausschuss dargelegt und ist dort auf Zustimmung gestoßen. Allerdings haben die Mitglieder auch einige Bedingungen festgelegt, die jetzt in den städtebaulichen Vertrag zwischen dem Investor und dem Bezirk aufgenommen werden müssen. Der für den Investor empfindlichste Punkt dürfte sein, dass in der Halle neben dem Sport maximal 38 Veranstaltungen und nicht wie ursprünglich geplant 54 stattfinden dürfen. Wenn auf dem Heiligengeistfeld Dom ist, darf es dort keine Events geben.



Weitere Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, bevor der Bezirk eine Baugenehmigung erteilt: Herr Matzen unterschreibt, dass das Bunkerdach stets öffentlich zugänglich bleibt, dass er das bereits angekündigte Mahnmal für die Opfer des Zweiten Weltkrieges wirklich einrichtet und dass der Bunkeraufbau das ganze Jahr über zu mindestens 80 Prozent begrünt ist.



Neben dem städtebaulichen Vertrag hängt die Baugenehmigung von der Finanzbehörde ab. Sie wird den Erbbaurechtsvertrag wohl bis 2092 verlängern. Voraussetzung für das Zustandekommen des Vertrages ist, dass die Kommission für Bodenordnung oder aber die Bürgerschaft zustimmt. Letzteres ist wahrscheinlicher, da man von einem übergeordneten Interesse für die Stadt ausgehen kann. Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Bürgerschaft sich anders als die Bezirksversammlung Mitte gegen den Bunkeraufbau entscheidet.