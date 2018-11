Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt noch bis Mittwoch über die Elbvertiefung. Umweltverbände haben gegen die Ausbaggerung der Fahrrinne geklagt. Sie fürchten massive Schäden für die Ökologie. Soll man die Elbe wirklich den riesigen Frachtschiffen anpassen? Ulrich Malchow war früher Professor für maritime Ökonomie an der Hochschule Bremen und ist heute Geschäftsführer bei Port Feeder Barge, einem Hamburger Logistikunternehmen für Container. Er hat schon mehrmals Kritik am "Wachstumswahnsinn" der Schifffahrt geübt.

ZEIT ONLINE: Herr Malchow, was meinen Sie: Kommt die Elbvertiefung oder nicht?

Ulrich Malchow: Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts kann ich sicher nicht vorhersagen. Eine Entscheidung in beide Richtungen erscheint mir möglich. Ich würde die dafür nötigen Mittel auch lieber in Kitas und Schulen investiert sehen, als sie ausländischen Baggerunternehmen in den Rachen zu werfen, doch ich bin Realist: Diese Fahrrinnenanpassung muss leider kommen.

Ulrich Malchow, früher Professor für maritime Ökonomie, nun Geschäftsführer des Hamburger Logistikunternehmens Port Feeder Barge © privat

ZEIT ONLINE: Obwohl Umweltschützer bereits vor den ökologischen Folgen warnen?

Malchow: Ja, denn es ist Fakt, dass im für Hamburg so bedeutenden Fernostverkehr die Schiffe mittlerweile 14.000 Container und mehr tragen. Diese großen Pötte sind nun einmal da, ihr Einlaufen in den Hafen ist schon jetzt sehr aufwändig. Es gibt nur zwei Zeitfenster pro Tag, in denen die Tide genug Wasser in die Fahrrinne spült. Wie soll das erst werden, wenn nächstes Jahr die ersten Frachter mit mehr als 20.000 Containern kommen? Würden die großen Fernost-Schiffe dem Hafen fernbleiben, würden sich der Umschlag halbieren.

ZEIT ONLINE: Größere Schiffe, größere Häfen, das klingt lukrativ – wir dachten, Sie würden das Streben nach immer mehr Wachstum in der Schifffahrtsbranche kritisieren.

Malchow: Das tue ich auch. Es hat sich ein unsinniger Größenwahn entwickelt, der weder der Wirtschaft noch den Reedereien nützt und hohe gesamtgesellschaftliche Kosten durch Infrastrukturanpassungen in den Häfen verursacht. Doch die großen internationalen Reedereien, Pionier war hier die dänische Reederei Maersk, setzen nun mal auf Megaschiffe, um die Transportkosten pro Container zu verringern.

ZEIT ONLINE: Was daran ist unsinnig?

Malchow: Der Kostenvorteil ist marginal. Je größer das Schiff, umso geringer sind auch die Einspareffekte pro Container. Erschwerend kommt hinzu, dass Kostenvorteile eigentlich nur dann entstehen, wenn die Schiffe auch voll beladen sind – und das ist in der Praxis gerade durch den Neubau immer größerer Schiffe und durch die schwache Weltkonjunktur gar nicht der Fall. Die Folge: gewaltige Überkapazitäten, geringere Frachtraten, Verluste bei den Reedereien. Die Häfen aber müssen ihre Fahrrinnen vertiefen und verbreitern, die Kaimauern verstärken, größere Containerkräne installieren. Und dabei schlagen sie nicht einen Container mehr um als zuvor, die kommen einfach nur konzentrierter auf den großen Schiffen an.

ZEIT ONLINE: Das klingt wie die Argumentation der Umweltverbände, die gegen die Elbvertiefung klagen. Hatten Sie nicht eingangs gesagt, dass sie kommen muss?

Malchow: Es ist leider grotesk: Wir haben eine Entwicklung, die allen Beteiligten Probleme bereitet, die aber Realität ist. Auch die Umweltschützer hätten sich schon vor Jahren für Größenlimits bei Schiffen einsetzen können, sie haben das aber ebenso versäumt wie die großen Häfen. Die Anpassung der Fahrrinne nun abzulehnen, ist verantwortungslos. Die Folgen für Hamburg wären dramatisch.

ZEIT ONLINE: Muss man das Wachstum nicht trotzdem irgendwann unterbinden?

Malchow: Eins ist sicher: Eine weitere Vertiefung kann es danach nicht geben. Der Aufwand, auch in der Unterhaltung, wäre zu hoch, noch größere Schiffe bringen betriebswirtschaftlich ohnehin keinen Nutzen mehr. Und im Hafen gibt es natürliche Grenzen wie die Köhlbrandbrücke, unter ihr können die Riesenschiffe ohnehin nicht durchfahren.

ZEIT ONLINE: Dieses Hindernis dürfte auf die Dauer wenig nützen: Es ist bereits beschlossen, dass die Köhlbrandbrücke abgerissen werden soll.

Malchow: Da haben Sie recht. Die nordeuropäischen Häfen sollten sich bezüglich der Schiffsgröße auf ein Limit einigen, anstatt einen Wettbewerb über das tiefste Fahrwasser auszufechten. Das heißt: Hamburg müsste mit Bremerhaven, Antwerpen und Le Havre kooperieren. Gegenüber den großen Reederei-Allianzen agieren die Häfen leider immer noch als Einzelkämpfer.

ZEIT ONLINE: Hätten sie wirklich eine Chance, sich damit im internationalen Wettbewerb durchzusetzen?

Malchow: Ein Hafen wie Hamburg konkurriert ja nicht mit Tokio oder New York. Der Wettbewerb sitzt in der Nachbarschaft. Eine Verständigung auf ein Größenlimit in Nordeuropa würde schon einmal alle Schiffe im Europa-Fernost-Verkehr betreffen, das hätte eine gewaltige Hebelwirkung.