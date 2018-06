Seit 2007 ist Amelie Deuflhard Intendantin von Kampnagel in Hamburg, ein Theater mit fünf Hallen in einer ehemaligen Maschinenfabrik. Freunde von Freunden hat sie zu Hause und am Arbeitsplatz besucht. Im Interview erzählt sie von der Innovationskraft der freien Theaterszene, von überraschenden Kooperationen und wo sie in Hamburg gerne hingeht.