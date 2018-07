Noch sind sie unentschlossen. In einem Café am Hauptbahnhof sitzen drei Mädchen mit bunten Shirts und großen Sonnenbrillen. "Lass’ jetzt mal hingehen", fordert die eine und deutet mit dem Kopf in Richtung Bahnhofsvorplatz. "Aber ich setze kein Kopftuch auf", protestiert eine der anderen und lacht. "Sonst sehe ich ja aus wie so eine Salafistin."

Es ist der bisher heißeste Tag dieses Sommers, viele Hamburger liegen am Elbstrand oder im Freibad. An diesem Samstag hat sich Pierre Vogel angekündigt, er will direkt am Hauptbahnhof sprechen, auf dem Hachmannplatz, zwischen Taxistand, Wandelhalle und Schauspielhaus. Der 36-Jährige mit dem spitzen, kupferroten Bart ist so etwas wie ein Star der deutschen Islamistenszene – ein Label, an dem er sich gerne ergötzt, genau wie an dem des "Hasspredigers".



Eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn: Ein dunkelblauer VW Sharan, Modell Family, fährt vor, dahinter ein imbissstandgroßer Anhänger — Vogels Bühne. Männer mit breiten Schultern steigen aus dem Wagen, manche tragen traditionelle Gewänder, andere "Free-Palestine"-Shirts. Sie verteilen untereinander neongelbe Ordner-Westen und bauen Lautsprecher auf.



Immer mehr Menschen sammeln sich auf dem Platz. Links die Männer, rechts die Frauen. Neben Plakaten und Fahnen hat die Polizei eine Geschlechtertrennung offiziell verboten. Doch bereits im Vorfeld hatte Vogel in einem Video auf seiner Facebook-Seite zum Verstoß gegen diese Auflage aufgerufen. "Wir werden dabei auch helfen", verspricht der Konvertit in rheinischem Singsang.

Ein Ex-Feuerwehrmann mimt den Einheizer

"Gerechtigkeit für Palästina! Welche Alternativen bietet der Islam?", das ist der Titel des Open-Air-Events – angesichts der Lage in Nahost ein brisantes Thema. Vogel will es für sich nutzen. Bisher war der Prediger vor allem im Ruhrgebiet aktiv. Doch aus Sicherheitskreisen ist zu hören, dass Vogel dort zunehmend an Beliebtheit einbüßt und sich deshalb ein neues Gebiet erschließen will. Angeblich ist er in Hamburg bereits auf Wohnungssuche. Mit seiner Predigt könnte er also zwei Ziele erreichen: Fängt er die Wut über den Krieg in Gaza auf, gewinnt er neue Anhänger. Benimmt er sich dabei angemessen, könnte er Verfassungsschutz und Medien in seiner möglichen neuen Heimat ein bisschen friedlicher stimmen.



Rund 250 Zuhörer haben sich versammelt. Sven Lau, ein Islamistenkollege Vogels, begrüßt das Publikum. Der Ex-Feuerwehrmann mimt den Einheizer. Anfang des Jahres saß der 33-Jährige in Untersuchungshaft, die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, zum Dschihad in Syrien angestiftet zu haben. Tatsächlich schlägt Lau in seiner Rede schnell den Bogen vom Krieg in Gaza zur Gesamtsituation in Nahost. "Falestine, Syrien, Irak, wir haben so viele Kinder verloren!", schreit er ins Mikrofon — Falestine ist das arabische Wort für Palästina. Lau prophezeit: "Am Ende werden die Muslime siegen."