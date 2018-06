Normalerweise gibt es hier rauschende Feste, aber heute wären Alkohol und Musik "haram" – verboten. Das Freizeithaus Kirchdorf-Süd auf der Hamburger Elbinsel Wilhelmsburg ist für die Anwohner der Hochhaussiedlung wie ein öffentliches Wochenendhäuschen. Niemand beschwert sich über den Lärm und im Garten ist Platz zum Grillen. Wer das Haus mieten möchte, muss sich persönlich bei Leiterin Barbara Kopf melden. Kopf duldet weder politische noch religiöse Veranstaltungen. Später muss sie zugeben: "Das ist uns durchgerutscht."

An einem Sonntag Ende Juni hat sich eine Gruppe junger Frauen die Räume gesichert, die fünf wollen über den Islam und das Christentum reden. Sie sind um die 20 Jahre alt und tragen den Nikab, einen Ganzkörperschleier. In der Küche bereiten sie Snacks zum Verkaufen vor. Es gibt Börek, Pizza und russischen Zupfkuchen. Der Erlös werde gespendet, erklärt eine der Frauen, für die Missionierungsarbeit, die sie "Da’wa" nennen.



"Da’wa" heißt so viel wie Einladung und ist einer der Schlüsselbegriffe der salafistischen Szene, laut Experten die auffälligste fundamentalistische Bewegung in Deutschland. Vor allem junge, sozial ausgegrenzte Menschen fühlen sich davon angezogen – ganz gleich welcher Herkunft und Religion. Rund 240 Anhänger zählt der Verfassungsschutz derzeit in Hamburg, wobei sich diese Schätzung allein auf zwei Gruppen innerhalb der radikal-islamischen Strömung bezieht: die Extremisten und die Terroristen.

Puristen sind nicht gewaltbereit, wollen aber missionieren



Aber nicht alle Salafisten sind militant. Selbst die Behörden gehen davon aus, dass die nicht-gewaltbereiten Salafisten die meisten Anhänger haben. Der Organisationsgrad dieser sogenannten Puristen ist niedrig und die Strukturen deshalb schwer zu durchschauen. Sie nehmen den Koran wörtlich und meinen, die wahre Religion gefunden zu haben. Sie wollen nicht das System umstürzen, sondern es vielmehr von innen heraus bekehren. Puristen veranstalten deshalb Islamkurse oder Diskussionsrunden mit harmlosen Titeln. Titeln wie "Islam und Christentum".

In Hamburg auffällig aktiv ist eine 23-jährige Konvertitin, die sich Mirah Malaika nennt und die den Vortrag im Kirchdorfer Freizeithaus organisiert hat. Sie unterhält eine Website und hat eine eigene Facebookseite, die 76 Personen gefällt. Malaika ist eine große Frau mit schmalen Händen und blasser Haut, die in der Öffentlichkeit stets einen schwarzen Schleier trägt und sich bis auf die Augen verdeckt. Mit bürgerlichem Namen heißt sie Eva-Kristin Burchert. Sie wuchs in einer neuapostolischen Gemeinde in Emden auf und lebt mit ihrem pakistanischen Mann und den drei Kindern in Bremen.



Regelmäßig referiert Malaika über den Islam. So wie sie sich in Kirchdorf über die Widersprüche in der Bibel ereifert, so predigt sie zu anderen Anlässen über ihre fundamentalistische Koran-Auslegung, etwa im Georg-Asmussen-Haus in St.Georg oder in der Ibrahim-Khalil-Moschee in Billstedt. Aus Harburg, Wilhelmsburg und dem Umland reisen die Frauen dann an, mal kommen 20 Zuhörerinnen, manchmal auch 70.