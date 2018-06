Eigentlich spricht nichts gegen diesen Traum. Den Traum, auf dem Wasser zu wohnen, dort vielleicht sogar alt zu werden. In Hamburg gibt es viele Wasserflächen und wenig Wohnraum — warum also nicht Wasser und Wohnen kombinieren?

Marlies Kornhuber sitzt in ihrem Wohnzimmer auf einem Campingstuhl und blickt durch die große Terrassentür auf das Wasser des Mittelkanals im Stadtteil Hammerbrook. Das Wohnzimmer ist noch nicht eingerichtet. Es fehlt noch an allem, Möbel, Lampen, ein Sofa, aber Marlies Kornhuber ist glücklich. Gerade ist die Sonne untergegangen, warmes Licht fällt in den Rohbau ihres Hausbootes, draußen zwitschern Vögel.

"Fast auf Augenhöhe mit dem Wasser zu sein, das hat etwas sehr, sehr Beruhigendes", sagt Marlies Kornhuber. Vorher hat sie mit ihrem Mann Heiner am Stadtrand im fernen Sasel gelebt, jetzt lockt dank des Hausbootes das Leben im Zentrum. "Zentral zu wohnen und dennoch solch eine Ruhe genießen zu können, ist für mich die perfekte Kombination", sagt sie. Und ihr Mann, ein passionierter Ruderer, erzählt: "Ich hatte immer diesen Traum, von meiner Wohnung aus direkt ins Wasser springen zu können. Jetzt kann ich das machen."

Warum sollte Hamburg nicht werden wie Amsterdam?

Doch nicht immer läuft es so glatt. Geld, Bürokratie und vergessene Weltkriegsbomben können Hausboot-Interessierte schnell aufgeben lassen. Alles begann vor knapp zehn Jahren mit dem ambitionierten Senatsplan "Schwimmende Häuser". Er war das Ergebnis eines Bürgerwettbewerbs zum Thema Hamburg – Wachsende Stadt. Hamburg sollte wachsen, und zwar auf dem Wasser. Ein Pilotprojekt auf dem Eilbekkanal wurde angestoßen. In der Drucksache 18/3900 aus dem Jahr 2006 wies der Senat auf Karten hübsch und detailliert "Eignungsflächen für Hausboote und Schwimmende Häuser" aus.



Viel war in dieser Senatsmitteilung die Rede von "neuen Impulsen" und der "Aufwertung" benachteiligter Stadtteile, von großen Chancen für mittelständische Bootsbaubetriebe. Mehr noch: Die ganze Stadt solle profitieren, indem sie sich wieder einmal "unkonventionell" präsentiere, hieß es.

Alles schien plötzlich möglich: Schon bald kursierten in den Medien Visionen von ganzen schwimmenden Stadtvierteln. Gut, die Binnen- und Außenalster wollte man nicht zubauen, um das Stadtbild nicht drastisch zu ändern. Aber gab es nicht genügend tideunabhängige Wasserflächen? In Harburg etwa oder Hammerbrook, Hamm-Süd, Wilhelmsburg und auf der Bille? Warum sollte Hamburg nicht das schaffen, wofür die Hausbootmetropole Amsterdam mit ihren rund 2.500 Liegeplätzen längst europaweit bewundert wird?