Stein hat eine bemerkenswerte, je nach Sichtweise auch beneidenswerte Eigenschaft, gerade in unserer redseligen Zeit: Er schweigt. Denkmäler mögen vom Gestern erzählen, am Ende aber ist jedes Gespräch mit Gemäuern ein Monolog. Etwas anders jedoch gestaltet es sich auf den Wänden in der Hamburger Roten Flora. "NEIN HEISST NEIN!" zum Beispiel, die unmissverständliche, ultimative Abfuhr. In Großbuchstaben steht sie im großen Saal links neben der Bühne, über der ein riesiges Transparent 25 Jahre Rote Flora feiert, besser: die offizielle Besetzung am 1. November 1989. Damals haben Linke das frühere Theater besetzt und so vor dem Abriss gerettet.



Nach langen Streitigkeiten mit dem langjährigen Eigentümer Klausmartin Kretschmer hat Hamburg das Gebäude jetzt zurückgekauft. Dazu versicherte Finanzsenator Peter Tschentscher, dass die Rote Flora wie bisher nicht-kommerziell genutzt werden solle. Was das bedeutet, lässt sich nach 25 Jahren an den Mauern des alten Gebäudes ablesen. An kleinen Kritzeleien, breitflächigen Graffiti und vergilbten Plakaten.

Die Rote Flora ist eine Art steinerner Tinnitus im Ohr der bürgerlichen Gesellschaft. Das Grundrauschen der autonomen Idee vom richtigen Leben im Falschen, parolenhaft und wütend. "Nein heißt nein!" Das ist hier überall zu lesen, oft wörtlich, öfter sinngemäß. Nein heißt nein zur Räumung, nein heißt nein zu Investoren, nein heißt nein zu Polizei, Staat und Kapital. Oder wie am Flügel links der Bühne: nein heißt nein zu Patriarchat und Sexismus. Versehen mit Versionen der Ablehnung von "Du bist nicht mein Typ" über "Ich mag dich, aber…" bis "Stille".



Niemand würde je am Beschriften gehindert

Was auf dem bröselnden Putz der Flora steht, ist selten achtlos dahin geschmiert. Am Schulterblatt 71, gegenüber der Piazza, von Anwohnern gern Latte-Macchiato-Strich genannt, sind Graffiti oft Regelwerke statt bloß Malereien, mehr Proklamationen als Tags and Pieces, sind Zeugnisse der Besetzung im zunehmend von Rendite, Gentrifizierung und Aufwertungspolitik geprägten Schanzenviertel.



"Lasst uns die Revolte beginnen", das steht unweit des Nein-Gebots. Die radikale Bitte ist zwar keine 25 Jahre alt, eher zweieinhalb. Sie zeugt aber vom Prozesshaften der Flora ebenso wie vom Ursprung. Aufbegehren ist hier Daseinsgrund, Handlungsdirektive und nur selten im Konjunktiv gehalten. An linksradikalen Wänden herrscht gern der Indikativ, Tendenz zum Imperativ, Ausrufezeichen sind Standard, häufig zwischen zwei weiteren. So viel Zeit muss hier sein. So viel Zeit kann hier sein. Niemand würde je am Beschriften gehindert. Im Rahmen der Corporate Identity ist alles erlaubt.

Dennoch sind Stil und Ausdruck oft, nun ja, unvollkommen, fast schludrig. Selbst wenn der bekannte britische Streetart-Künstler Banksy hier sprayen würde, dürfte er übermalt werden, scherzt ein Aktivist beim Aufbau des abendlichen Konzertes. Egal ob mit philosophischen ("Wir sind ein Bild der Zukunft") oder türkischen Schriftzügen ("Allah, Silah, Siyaset, Siktiret"). Oder mit emotionalen ("R.I.P. Oz) und brachialen ("ich kotze gleich").