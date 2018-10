Rucksäcke, Koffer, Schlafsäcke: Im Hamburger Seemannsheim bleiben immer wieder Dinge liegen. Manchmal holen die Seefahrer sie beim nächsten Stopp im Hafen ab, manchmal auch nicht. Häufen sich diese Gegenstände zu sehr, werden sie auf einer Auktion versteigert. Ohne zu wissen, was sie erwartet, feilschen Menschen um die bis dahin verschlossenen Objekte. Einer von ihnen: Dennis Dreves. Die Fotografin Nele Gülck hat festgehalten, was er für 210 Euro in einer grünen Metallkiste alles erworben hat.