Die Lage in Norddeutschland hat sich nach Durchzug des Sturmtiefs Niklas am Mittwoch wieder beruhigt. Pendler in Norddeutschland konnten laut Bahn weitgehend normal zur Arbeit fahren. Beim Regionalverkehr sei alles in Ordnung, sagte ein Sprecher am Morgen. Auch an der Elbe gab es Entwarnung. Das Wasser am Fischmarkt in St. Pauli schwappte nicht wie erwartet über die Kaikante.

Der Hamburger Feuerwehr hatte Niklas zahlreiche Einsätze gebracht. Von Dienstag- bis Mittwochmorgen rückten die Rettungskräfte fast 1.700 Mal aus. Etwa 800 Mal war das Wetter der unmittelbare Grund. "Das ist schon ein ordentliches Pfund", sagte Sprecher Hendrik Friese am Mittwochmorgen. "Zum Vergleich: An einem normalen Tag haben wir ungefähr 700 Einsätze." In Schleswig-Holstein gab es auch Hunderte von Einsätzen.

Der Schwerpunkt der Notrufe lag im Nordosten der Stadt. Besonders betroffen waren die Stadtteile Farmsen, Moorfleet und Rahlstedt. Trotz der kräftigen Winde und zahlreichen Einsätze kamen Menschen nicht zu Schaden. Doch gab es viele Schäden. Bäume wurden umgerissen, Autos demoliert. Im Stadtteil Winterhude wurde ein Baugerüst von Sturmböen aus der Verankerung gerissen. Auf die Einsatzkräfte warteten am Mittwoch noch einige Aufräumarbeiten.

Bahnausfälle im Feierabendverkehr

Das Hochwasser fiel niedriger aus als erwartet und trat am Fischmarkt in St. Pauli nicht über die Kaikante. Das Hochwasser sei mit 1,29 Meter eingelaufen, der Fischermarkt werde erst ab einer Höhe von etwa 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser überflutet, sagte ein Sprecher des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie. Die Verkehrsleitzentrale hatte Autofahrern geraten, ihre Fahrzeuge nicht auf tiefer gelegenen Parkplätzen abzustellen.

Am Hamburger Flughafen gab es am Mittwochvormittag noch einige Ausfälle. Zwei Ankünfte und neun Abflüge waren betroffen, sagte eine Sprecherin. Unter anderem fielen vier Maschinen nach Frankfurt aus. Vor den Schaltern bildeten sich am Morgen längere Schlangen. Bis Mittag werde sich die Lage aber normalisieren, sagte die Sprecherin.

Zum Bahnverkehr sagte der Sprecher am Mittwoch, in Schleswig-Holstein seien alle Strecken frei und befahrbar. Hier sei die Bahn planmäßig unterwegs. Auch in Hamburg sei bei der S-Bahn alles wieder im grünen Bereich. Einschränkungen gebe es aber noch im Fernverkehr. Hier habe die Bahn einige Züge in der Nacht wegen der schwierigen Wetterbedingungen an "Unterwegs-Bahnhöfen" gestoppt. Einige Züge seien nun verspätet, weil sie nicht im normalen Umlauf seien. Im Laufe des Tages werde dies wieder eingeholt. Die Hochbahnstrecke im Norden Richtung Ohlstedt musste am Mittwochmorgen erneut wegen eines umgestürzten Baumes unterbrochen werden.



Am Vortag hatte es im Bahn-, Schiffs- und Flugverkehr erhebliche Störungen gegeben. Der Metronom zwischen Hamburg und Bremen stellte den Betrieb ein. In Hamburg war der U- und S-Bahn-Verkehr wegen umgestürzter Bäume auf den Gleisen behindert. Die Hochbahn im Norden der Stadt musste wegen umgestürzter Bäume während des Feierabendverkehrs für längere Zeit unterbrochen werden.