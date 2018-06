Er wolle sich nicht äußern, sagt der junge Mann, und seinen Namen nennen wolle er schon gar nicht. Er wisse ja auch nichts, sagt er, und erzählt dann doch etwas. Seit die Schulzes verschwunden seien, habe sich vieles verändert in Drage. "Wir werden hier überrollt", sagt er und wirft sein Smartphone von einer Hand in die andere.



Erst seien die Hundertschaften der Polizei gekommen, erzählt der Mann. Helikopter kreisten über den Häusern, Spürhunde bellten über die Felder. Dann kamen die Reporter. Kamerateams postierten sich im Dorf, Autos mit fremden Kennzeichen fuhren herum. "Ich frage mich, was als nächstes kommt und wann es aufhört", sagt der Anwohner.

Drage ist ein Dorf in Niedersachsen, es grenzt süd-östlich an Hamburg und liegt direkt an der Elbe. Normalerweise, sagt der Mann, passiere hier nicht viel. "Aber seit ein paar Tagen ist die Straße vor meinem Haus eine Hauptverkehrsachse." Wagen vom Lokalfernsehen fahren vorbei, dazu kommen Streifenwagen und Schaulustige. Alle wollen sie zum Haus der Schulzes. Vater Marco, Mutter Sylvia und Tochter Miriam, sie alle sind verschwunden. Seit einer Woche. Nun könnte es erstmals eine nennenswerte Spur geben: In Lauenburg, etwa 20 Kilometer stromaufwärts, wurde eine männliche Leiche geborgen.



Anwohner hätten die Leiche in der Morgendämmerung in Ufernähe treiben sehen und die Polizei verständigt, berichtet das Online-Portal der SHZ. Die Leiche soll mit einem etwa 25 Kilogramm schweren Betonklotz beschwert gewesen sein, wie er für mobile Baustellenzäune verwendet wird. Nach Einschätzung des Notarztes müsse der Tote bereits mehrere Tage im Wasser gelegen haben.

Wer den Autos in Drage zum Haus der Familie folgt, steht schnell vor einem Klinkerbau, der aussieht wie die meisten Häuser hier in der Gegend: gepflegte Eigenheimidylle in der Provinz. Vor den Nachbarhäusern stehen polierte Limousinen und Geländewagen vor weißen Garagentoren, bei Familie Schulze führen Buchsbaumhecken Richtung Tür. Im Vorgarten liegen einige Säcke Blumenerde, das Beet wirkt frisch gepflegt.

Was das Haus der Schulzes äußerlich von den anderen unterscheidet, sind nur die gelben Aufkleber an allen Türen, am Schuppen, den Terrassentüren, am Eingang: "Wer dieses Siegel unbefugt beschädigt, ablöst oder unkenntlich macht oder den dadurch bewirkten Verschluss unbefugt unwirksam werden lässt, macht sich nach § 136 StGB strafbar."

Dass Familie Schulze verschwunden ist, fiel erst auf, als Vater und Mutter nicht zur Arbeit erschienen, heißt es. Die zwölfjährige Tochter Miriam soll zudem länger geplante Reiterferien nicht angetreten haben, die offenbar auch schon bezahlt waren. Als die Familie vermisst gemeldet wurde, veranlasste die Polizei rasch eine Großfahndung. Die Wälder und Wiesen wurden durchkämmt, mit Wasserspürhunden und Tauchern durchsuchten die Beamten auch die nahe gelegene Elbe. "Die Gesamtsituation ist hier sehr ungewöhnlich", sagte ein Polizeisprecher dem NDR.

Egal ob Familie, Freunde oder Nachbarn, offenbar konnte niemand brauchbare Hinweise über den Verbleib der Familie geben. Zuletzt gesehen wurde Vater Marco Schulze. Er soll am Donnerstagmorgen mit dem grauen Dacia seiner Frau unterwegs gewesen sein. Die Beamten fanden den Wagen vor dem Haus. Seitdem: nichts. Bringt die jetzt entdeckte Leiche die Ermittlungen voran? Gerade prüft die Polizei, ob sich dabei um den 41-jährigen Familienvater handelt. Von der zwei Jahre älteren Ehefrau und der zwölfjährigen Tochter Miriam fehle weiterhin jede Spur, teilt ein Sprecher mit.

Die Fenster angekippt, die Katze allein gelassen. Wer fährt so in den Urlaub? Ein Polizeibeamter vor dem Haus der vermissten Familie © Alexander Tieg

Man kann lange durch Drage laufen und mit Anwohnern sprechen, viel erfährt man nicht. Schulzes seien eine ganz normale Familie gewesen, heißt es immer, weder besonders gut integriert noch schlecht. Sie seien vor ein paar Jahren ins Neubaugebiet von Drage gezogen. Auf Dorffesten hätten sie sich nicht blicken lassen, in den umliegenden Vereinen nicht engagiert.



Versteckt gelebt haben sie wohl aber auch nicht. Ein Dorfbewohner und der Pressesprecher der Feuerwehr sagen, in zwei Wochen hätte die Familie offenbar in den Urlaub fahren wollen. Wohin, weiß niemand. Mexiko? Kroatien? In Drage wird in diesen Tagen viel spekuliert.

Dass die Familie jedoch einfach spontan in den Urlaub gefahren sein könnte, schließen die Behörden mit großer Wahrscheinlichkeit aus. Im Haus fehlt nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei nichts; nur das eine grüne Herrenrad des Vaters konnte bislang nicht gefunden werden. Pässe, Dokumente, Handys, alles ist da. Die Fenster seien angekippt gewesen, die Katze allein im Haus. Wer fährt so in den Urlaub?

Die Polizei befragt nun weiter Nachbarn und Bekannte. Inzwischen sollen die Beamten auch Kontakt zur älteren Tochter der Familie aufgenommen haben. Sie wohnt allein.

Er mache niemandem einen Vorwurf, sagt der namenlose Nachbar der Familie Schulze. Polizisten, Journalisten, sie alle würden nur ihren Job erledigen und er habe keinen aufdringlichen Reporter erlebt. Er sagt: "Ich hoffe, dass das alles bald vorbei ist, sich alles irgendwie auflöst und die Schulzes leben." Ein Wunsch, der nach dem Leichenfund in Lauenburg unwahrscheinlicher erscheint.