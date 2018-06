Wie viele feste Sprechzeiten gibt es in den Flüchtlingsunterkünften? Das ist eine Frage, die Rico Schmidt, Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde, derzeit nicht klar beantwortet. Erst verweist er an das Gesundheitsamt Altona, das für die Koordination zuständig ist, und als dieses verkündet, nicht auskunftsbefugt zu sein, gibt er nur eine vage Antwort: "Da befindet sich gerade vieles im Aufbau." Man arbeite daran, feste Sprechstunden in allen Unterkünften einzurichten.

Sicher sagen will Behördensprecher Schmidt momentan nur, dass in der Unterkunft in der Jenfelder Oktaviostraße die Bundeswehr die medizinische Versorgung übernommen habe. Zusätzlich gebe es die mobilen Teams: Ärzte, die von Unterkunft zu Unterkunft unterwegs sind, um Flüchtlinge zu untersuchen. Wie viele das seien, will Schmidt ebenfalls nicht sagen. Das sei schwierig, da es stark variiere.

Hat die Gesundheitsbehörde angesichts der vielen Flüchtlinge – an die 12.000 leben hier in Erstaufnahmeeinrichtungen – den Überblick verloren? Die Zuständigkeiten zumindest sind kompliziert: Innenbehörde und Sozialbehörde lagern die Verwaltung der Unterkünfte an Fördern und Wohnen aus – dort allerdings arbeiten keine Ärzte. Das Unternehmen beauftragt deshalb externe Mediziner, die von der Innenbehörde bezahlt werden. Aufgabe der Gesundheitsbehörde ist es zunächst nur, die Versorgung zu überwachen – selbst aktiv werden muss sie nur bei akuter Not, etwa bei Seuchen.

"Hamburg ist bei der medizinischen Versorgung der Flüchtlinge ganz weit vorne", sagt Rico Schmidt. Eine Aussage, die angesichts der verworrenen Lage verwundern mag, aber durchaus seine Berechtigung hat: Hamburg, Bremen und seit Kurzem auch Nordrhein-Westfalen vergeben als einzige Bundesländer Gesundheitskarten der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) an Flüchtlinge.

Die Karte vereinfacht tatsächlich vieles: Wer sie hat, kann zu jedem Arzt gehen und die Kasse übernimmt die Kosten. Jedoch nicht bei allen Behandlungen, sondern nur bei denen, die das Asylbewerberleistungsgesetz abdeckt. Laut den Paragraphen 4 und 6 sind "akute Erkrankungen und Schmerzzustände" Gründe, einen Mediziner aufzusuchen. Was das konkret heißt, steht nirgendwo.

Das grundlegende Problem mit der AOK-Karte jedoch ist ein anderes: Es dauert oft lange, bis Flüchtlinge sie bekommen. Im Idealfall werden sie bei der zentralen Erstaufnahme in Hamburg-Harburg untersucht – dort, wo sie ankommen und sich registrieren lassen. Wenn sie danach nicht in ein anderes Bundesland reisen, sondern in einer anderen Hamburger Erstunterkunft landen, haben sie spätestens zwei Wochen später die Gesundheitskarte. So die Theorie.

In der Realität werden die Flüchtlinge aus der überfüllten Zentralen Erstaufnahme in Harburg häufig in eine andere Unterkunft gebracht, bevor sie untersucht werden. Dort sehen sie dann, Tage oder Wochen später, zum ersten Mal einen Arzt. Sie werden auf ansteckende Krankheiten untersucht, auf Infektionen, ihnen wird Blut abgenommen und sie bekommen Impfungen gegen Polio, Diphterie und Tetanus. "Um die Verbreitung von Seuchen zu verhindern", sagt Rico Schmidt von der Gesundheitsbehörde.

"Die Notfallversorgung funktioniert einigermaßen"

In einem Zeltlager im Stadtteil Jenfeld erfolgten Untersuchungen jüngst allerdings zu spät und es brach die Krätze aus. Dazu sagt Behördensprecher Schmidt: "Krätzefälle gibt es jedes Jahr. Das ist nun wirklich nicht das größte Problem." Er führt außerdem an, dass Flüchtlinge in ihren Unterkünften einen Behandlungsschein erhielten, während sie auf ihre AOK-Karte warteten. Mit ihm können sie innerhalb von 24 Stunden einen Arzt aufsuchen.

"Ob sie dann auch behandelt werden, ist eine andere Frage", sagt Michael Siassi, der ein Team von ehrenamtlichen Ärzten in der Notunterkunft in den Messehallen koordiniert. Er habe beobachtet, dass Sprechstundenhilfen in den Arztpraxen oftmals nichts mit den Behandlungsscheinen anzufangen wüssten und Flüchtlinge wieder wegschickten. Insgesamt hat Siassi den Eindruck gewonnen: "Die Notfallversorgung funktioniert einigermaßen, alles andere klappt nur ganz schwierig und unzureichend."

Siassis Team besteht aus 120 freiwilligen Ärzten, Krankenschwestern und -pflegern, die nach Feierabend Flüchtlinge behandeln. Auch Therapeuten und Hebammen helfen. Zusätzlich gibt es an den Messehallen mittlerweile eine von Fördern und Wohnen in Auftrag gegebene Sprechstunde für Erstuntersuchungen und Notfälle. Darauf verlassen, dass dort immer ein Arzt da ist, können sich die Bewohner aber nicht: Als vergangene Woche ein Bewohner an Hepatitis A erkrankte, mussten Anwohner ihn ins Krankenhaus bringen.

Ein Zusammenschluss, der auf größere Ebene versucht zu helfen, ist das Medibüro. Ein Netzwerk aus 140 Hamburger Ärzten, die Flüchtlinge unkompliziert behandeln, im Zweifel auch unentgeltlich. Bis vor einer Weile kümmerten sie sich um diejenigen, die keine Papiere und somit keinen Anspruch auf medizinische Versorgung in Deutschland haben. Seit die Zahl der Ankommenden gestiegen sei, kämen jedoch immer wieder Menschen in die Sprechstunden, die einen Anspruch hätten, behandelt zu werden, weil ihnen die Bearbeitungszeit zu lange dauere, erzählt Milli Schröder, Medibüro-Mitarbeiterin. Sie nennt das behördliche Angebot angesichts der zahlreichen dort untergebrachten Menschen "einen Witz".

Das, was Milli Schröder für einen Witz hält, sieht in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Schnackenburgallee in Stellingen momentan so aus: Einmal die Woche kommt ein Kinderarzt für 2,5 Stunden. Eine Hebamme einmal pro Woche für zwei Stunden. Ein Traumapsychologe einmal pro Woche für drei Stunden. Ein Angebot für derzeit 2.300 dort untergebrachte Menschen.