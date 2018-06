Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,



während wir unseren Tag beginnen, ist Olaf Scholz uns schon acht Stunden voraus. Weil er so fleißig ist? Einer dieser Macher, die früh um zwei schon pfeifend vom Morgenlauf zurückkommen, und das voller Tatendrang? Nein, Scholz’ aktueller zeitlicher Vorsprung rührt daher, dass er diese Woche in China weilt. Heute auf seiner Agenda: der Besuch des Chinesischen Olympischen Komitees. Wie man Kritik verhindert, sollte er sich aber besser nicht von China abschauen.

Und für die Flieger unter Ihnen: Die Lufthansa will heute "fast" alle innerdeutschen und europäischen Flüge tatsächlich fliegen lassen. Was das Wörtchen "fast" bedeutet? Sehen Sie besser hier nach.



Geballte Kritik

Kaum ist Scholz aus dem Haus, tanzen die Oppositionellen: Für seine Flüchtlingspolitik bekommt der Senat gerade geballt eins auf den Deckel. Zuerst von der FDP: Vorsitzende Katja Suding wirft dem rot-grünen Senat vor, die Lage nicht im Griff zu haben. Sie bemängelt die Zustände in den Flüchtlingsunterkünften, in denen es vor allem für Frauen gefährlich sei. "Wir erleben, dass mitten in unserer Stadt der Rechtsstaat ausgehebelt wird, während der SPD-Senat zuschaut", sagt die FDP-Chefin.

Jetzt zieht die CDU nach. Landeschef Roland Heintze denkt im "Abendblatt" laut darüber nach, in Flüchtlingsangelegenheiten jede Zusammenarbeit mit dem rot-grünen Senat zu beenden. Vor allem, dass Polizeirecht eingesetzt werde zur Beschlagnahme von Unterkünften und dass kaum Ausreisepflichtige abgeschoben würden, missfällt Heintze. Egal, ob man der Opposition zustimmt oder nicht – möglicherweise wird es Zeit, dass jemand hier mal früh aufsteht und das Thema Flüchtlinge in Hamburg ernsthaft zur Chefsache macht.

Große Anträge statt kleiner Lösungen

Dass die Luft in der Stadt nicht die sauberste ist, ist hinlänglich bekannt. Gerade "die Emissionen von Stickstoffoxiden aus dem Verkehrsbereich", sagt Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne), bleibe "auf einem unverträglich hohen Niveau". Vor einem Jahr schon verlangte das Verwaltungsgericht, die Stadt müsse mehr gegen die Giftstoffe in der Luft unternehmen. Nach Kerstans Einschätzung seien aber weder City-Maut noch eine Umweltzone eine adäquate Lösung: Die Schadstoffbelastung würde dadurch zu wenig sinken. Kerstan setzt auf öffentliche Verkehrsmittel, auf Radverkehr – und auf teureren Diesel. "Es ist nicht mehr vertretbar, dass ein so schädlicher Brennstoff steuerlich gefördert wird", sagte er dem "Abendblatt". Auf der morgen startenden Umweltministerkonferenz werde er beantragen, die Subventionierung von Diesel schrittweise abzubauen. Das klingt erst mal nicht so spektakulär wie Sofortmaßnamen à la City-Maut. Aber es könnte auf Dauer wesentlich mehr bringen, nicht nur für Hamburg.

Inklusion exkludiert

Eigentlich klingt das doch stark nach einer unterstützenswerten Idee. Da ist erstens ein Musical, in dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auftreten. Da ist zweitens eine Tour dieses Musicals durch verschiedene Städte. Und dann gibt es drittens eine kleine Jobmesse, bei der Menschen mit Behinderung mit Unternehmen zusammengebracht werden. Anderswo hat das geklappt: In Essen und Augsburg stieg vor der Show "Grand Hotel Vegas" die Jobmesse, der "Markt der Möglichkeiten", und selbst im kleinen Osnabrück gab es zwölf Stände, an denen sich Firmen präsentierten. Nicht so in Hamburg. Die Veranstalter der Patsy & Michael Hull Foundation mussten mehrfach bitten, bis es für das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte Projekt leichtes Interesse von Unternehmen gab. Und am Ende belief sich die Zahl der teilnehmenden Firmen der Hansestadt auf genau – zwei. Jetzt wurde die Kontaktbörse abgesagt. Peinlich ist das schon.

Romantische Ultras

Es soll richtig hübsch gewesen sein, das Feuerwerk, das die HSV-Anhänger vor dem Spiel in Darmstadt abbrannten: Laut Berichten verschwand der Fanblock fast eine Minute lang, diesmal nicht nur hinter bengalischem Feuer, sondern auch noch hinter Silvesterraketen. Echte Romantiker, diese HSV-Fans. Wer sonst würde seinen Verein für ein bisschen Glitzern am Himmel so bluten lassen? Denn vermutlich wird der HSV ordentlich Strafe zahlen müssen. Vielleicht sollten die Feuerwerksfanatiker lieber ihren eigenen Verein gründen, bevor sie den HSV mit ihrer Funken sprühenden Liebe zugrunde richten?

Mittagstisch

Wie in Italien

Ein Tag ohne Espresso ist ein wertloser. Deshalb gleich einen doppelten. Aber vorher: frischer O-Saft, perfekt gekühlt, weil die Früchte über Nacht im Kühlschrank gelagert wurden. Dazu ein Panino mit luftgetrockneter Salami und Pecorino. Und anschließend eines dieser Mandelkirschtörtchen – klein genug, um einen gierig zurückzulassen; groß genug, um den schnellen Mittagssnack abzurunden. Und aus den Lautsprechern: italienischer Schlager, Bebop, Soul. Das Azzurro an der Ecke Tarpenbekstraße/ Kegelhofstraße ist die Essenz einer Espressobar, so wie Espresso die Essenz von Kaffee ist. Tarpenbekstraße 61, Montag bis Freitag 7.30 bis 18 Uhr; Samstag 10 bis 15 Uhr



Daniel Haas



Was geht

Theater: Auch als "Kommentar zu den Sarrazins und Wutbürgern mit ihrem Gezeter um Grenzen und unser Gesellschaftsmodell" sieht ZEIT-Autorin Marie Schmidt die Inszenierung der "Jungfrau von Orleans", über die sie in der aktuellen Ausgabe von ZEIT:Hamburg schreibt. Glauben Sie es nicht? Schauen Sie nach! Schauspielhaus Hamburg, Kirchenallee 39 , 20 Uhr

Auch als "Kommentar zu den Sarrazins und Wutbürgern mit ihrem Gezeter um Grenzen und unser Gesellschaftsmodell" sieht ZEIT-Autorin Marie Schmidt die Inszenierung der über die sie in der aktuellen Ausgabe von ZEIT:Hamburg schreibt. Glauben Sie es nicht? Schauen Sie nach! Schauspielhaus Hamburg, Kirchenallee 39 20 Uhr Film: "Der Pate" von Francis Ford Coppola ist einer der besten Filme aller Zeiten, nicht zuletzt wegen der genialen Filmmusik von Nino Rota. Jetzt wird er endlich mal wieder auf der ganz großen Leinwand gezeigt – live begleitet von einem Symphonieorchester. CCH, Saal 1, Marseiller Straße 1, 20 Uhr

von Francis Ford Coppola ist einer der besten Filme aller Zeiten, nicht zuletzt wegen der genialen Filmmusik von Nino Rota. Jetzt wird er endlich mal wieder auf der ganz großen Leinwand gezeigt – live begleitet von einem Symphonieorchester. CCH, Saal 1, Marseiller Straße 1, 20 Uhr Gespräch: Ein Journalist verfolgt eine Spur – und wird zum Gejagten. Visar Duriqi berichtete im Kosovo über Rekrutierungsstrategien radikaler Islamisten. Heute Abend sprechen er und die Balkan-Korrespondentin Renate Flottau über das Thema, Körber Forum, Kehrwieder 12, 19 Uhr

Hamburger Schnack Die U3 hinter den Landungsbrücken, alles ist voller Fußballfans. Ein etwa achtjähriges Mädchen mit weiß-braunem Schal zum anderen: "Ey, aber der HSV, der hat keine eigene U-Bahn-Haltestelle, oder?"

Gehört von: Almut Stümke Wenn auch Sie etwas aufschnappen, etwas Lustiges, Trauriges, Brisantes – schicken Sie uns doch Ihre Zitate (elbvertiefung@zeit.de), wir freuen uns immer über Schnack!

Nein. Zwei ältere Motorradfahrer in Lederkluft.

Meine Stadt

»Hamburgs Palmen genießen den Spätsommer im November.« © Thomas Fiehn

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir unbedingt berichten sollten? Schreiben Sie uns: elbvertiefung@zeit.de



Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!



Ihr

Mark Spörrle

