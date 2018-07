Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

gestern ging eine Ära zu Ende. Bei strahlendem Kaiser-, nein: Altkanzlerwetter wurde Helmut Schmidt zu Grabe getragen. Vor dem Michel bedauerten Hamburger, die nicht zum Staatsakt geladen, aber trotzdem gekommen waren, den Tod "des weisen alten Mannes" und dass Politiker von Schmidts Format "nicht mehr nachwachsen". Für viele sei es, als wäre ein guter Freund gegangen, erklärte Hauptpastor Alexander Röder dann im sonnendurchfluteten Gotteshaus. "Wir haben einen Giganten verloren", sagte Bürgermeister Olaf Scholz; "er war eine Art Weltgewissen", betonte Schmidts langjähriger Freund, der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger. Helmut Schmidt selber hätte das wohl etwas übertrieben gefunden und, wenn schon, die Formulierung der Bundeskanzlerin bevorzugt. "Sein Denken bleibt in Erinnerung", so Angela Merkel. "Die Spuren, die er hinterlässt, sind tief."

Was im Michel stattfand, war vieles in einem: kirchlicher Abschied und politischer Staatsakt. Trauerfeier und der Versuch – bei Olaf Scholz auch philosophisch vertieft –, die Faszination jenes Mannes zu beschreiben, der uns allen nun nie mehr die Welt erklären wird. Und wenn dazwischen die Hamburger Philharmoniker spielten, Stücke von Johann Pachelbel und Johann Sebastian Bach, eine Musik, heiter, beflügelnd, sich in den Himmel schraubend, dann wurde der Michel mit seinen hellen Fenstern und großen Emporen für Minuten zum Konzertsaal.



Helmut Schmidts hohes Ansehen habe seinen Grund, sagte Kanzlerin Angela Merkel. Selber in Hamburg geboren, habe sie als Kind in der DDR die große Hamburger Sturmflut verfolgt, besorgt um ihre Verwandten hier, "und Helmut Schmidt koordinierte die Rettungsmaßnahmen". Bei Schmidt komme ihr "ein Wort in den Sinn: Verantwortung". Helmut Schmidt, sagte Merkel, "war bereit und fähig, jede Situation und jede Aufgabe, die ein Amt mit sich brachte, anzunehmen und sich ihnen zu stellen – und seien sie auch noch so schwierig". Die Kanzlerin erinnerte an Schmidts Einstellung gegenüber der RAF, der Staat dürfe sich nicht von Terroristen erpressen lassen, und verwies auf die Terrorattacken in Paris. "Die Motive heute sind andere, die Umstände auch. Aber Terror bleibt Terror." Die Politik müsse zeigen, "dass wir verstanden haben, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen".

Sein Freund Helmut, sagte Henry Kissinger, mit dem er ungeachtet dieser Freundschaft auch nach 60 Jahren nicht zum vertrauten "Du" übergegangen sei, habe die wichtigsten Qualitäten eines Staatsmanns verkörpert: "Visionen und Mut". "Nicht das Amt, sondern sein Gewissen" habe Schmidts Lebensweg bestimmt. "Zu Helmuts 90. Geburtstag sprach ich die Hoffnung aus, dass er mich überleben würde, weil eine Welt ohne ihn eine sehr, sehr leere wäre. Ich habe mich geirrt", sagte der 92-Jährige. Und sagte dann: "Helmut wird bei uns bleiben. Perfektionistisch, launisch, stets auf der Suche, inspirierend, immer zuverlässig, so wird er uns für den Rest unseres Lebens begleiten." Hier Kissingers ganze Rede.

"Selten hat jemand die Res publica so verkörpert wie er", sagte Olaf Scholz über den Verstorbenen. Schmidt habe durch Gradlinigkeit "vorgelebt, wie anständige und vernünftige Politik aussieht". Und man habe von ihm gelernt, "dass Deutschland seine Rolle in der Welt nur als Teil Europas finden wird". Als Politiker und Publizist habe Helmut Schmidt Deutschland, Europa und die Welt geprägt, "zu Hause aber war er in der Freien und Hansestadt".

Daran erinnere man sich hier. Und vielleicht noch ein bisschen an die eine oder andere Zigarette, selbst an einem unpassenden Ort.

Nach der Nationalhymne wurde der Sarg nach draußen getragen zum großen militärischen Ehrengeleit; die Soldaten hatten vorgestern schon geübt. Dann trat Helmut Schmidt seine letzte Reise durch die Stadt an. Mehr dazu hier

Was gab es noch in Hamburg?

Hafen über Bord

Es ist viel zusammengekommen im letzten Jahr, das den Unternehmen der Hamburger Hafenwirtschaft die Laune vermiest: Da wären das rückläufige Wachstum in China und die Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland, der nur eingeschränkt nutzbare Nord-Ostsee-Kanal und der Umstand, dass viele Schiffe wegen der niedrigen Spritpreise um Dänemark herumfahren statt durch den Kanal. Und dann hätten Ablagerungen dazu geführt, dass einige Terminals nicht mehr erreichbar gewesen seien. "Das ist sehr, sehr bedenklich, und das hat es in diesem Ausmaß in der Nachkriegsgeschichte des Hafens noch nicht gegeben", sagte Gunther Bonz, Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg, gestern bei der Jahresversammlung. Dazu kämen Überkapazitäten in der Containerschifffahrt und anhaltend schwache Frachtraten. Alles Faktoren, derentwegen die Zahl der verladenen Container um rund zehn Prozent zurückgegangen sei, in Zahlen bedeutet das 138 Millionen Tonnen Güter und weniger als neun Millionen Standardcontainer. Bei den Konkurrenzhäfen Antwerpen und Rotterdam dagegen stieg die Zahl der umgeschlagenen Container. Dabei hatte die Hamburger Hafenwirtschaft noch vor Kurzem eigentlich die 10-Millionen-Marke knacken wollen. Warum daraus wohl erst mal nichts wird, erklärt unsere Kollegin Hanna Grabbe von ZEIT:Hamburg hier

FC St. Provokation

Der FC St. Pauli erarbeitet sich den Ruf des Unbequemen redlich, auch abseits des Platzes. Mal weigern sich die Spieler des Vereins, einen Refugees-Welcome-Aufnäher zu tragen, weil er von der "Bild"verschickt wird, mal positioniert sich die Mitgliederversammlung gegen Olympia in Hamburg, und jetzt fordert St. Pauli laut "Kicker", einige Fußballclubs von der zentralen Verteilung der TV-Gelder aus dem deutschen Fernsehen auszunehmen. Es handelt sich um die sogenannten Investorenklubs, für die eine Ausnahme von der 50+1-Regel gilt. Die soll eigentlich Clubs davor schützen, dass Kapitalanleger dort die Stimmenmehrheit übernehmen – also, dass Investoren sich die Entscheidungsgewalt kaufen. Diese Regel, beklagen Vereine mit traditionellem Geschäftsmodell, wurde allerdings aufgeweicht: Ausnahmen sind dann erlaubt, wenn ein Geldgeber "seit mehr als 20 Jahren den Fußballsport des Muttervereins ununterbrochen und erheblich gefördert hat". Das gilt für Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, 1899 Hoffenheim und ab 2017 auch für Hannover 96. Dürften sie dafür künftig nicht mehr an der Verteilung der Einnahmen aus der Fernseh- und Gruppenvermarktung partizipieren, erklärten die Vereine, sei das die Aufkündigung der Solidargemeinschaft in der Bundesliga. Rudi Völler, Sportchef bei Leverkusen, legte noch eins drauf. Der Vorstoß der Hamburger sei "ein bisschen populistisch, unnötig, nicht in Ordnung und enttäuschend".

Nichts zum Anziehen?

Kleidungkaufen gilt schon lange als Hobby, vor allem Frauen wissen das, und Männer wollen wissen, dass dabei vieles in der hinteren Ecke des Schrankes landet und nicht wieder hervorgeholt wird. Und tatsächlich: Jedes fünfte Kleidungsstück wird so gut wie nie getragen, lautet das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Greenpeace zum Umgang der Deutschen mit ihrer Kleidung. Einige weitere Resultate: Die Hälfte der Deutschen war noch nie beim Schneider. Jeder Achte nutzt seine Schuhe weniger als ein Jahr, und "T-Shirts werden kaum länger getragen als Plastiktüten", heißt es in der Studie. Dass das den Umweltschützern bei Greenpeace nicht gefällt und sie sich ein anderes Bewusstsein wünschen, liegt auf der Hand. Aber auch die Konsumenten wünschen sich etwas anderes: mehr Nachhaltigkeit bei den Modefirmen. "Jeder Zweite empfindet Siegel als sehr hilfreich, und fast genauso viele wünschen sich Langlebigkeit und Garantien auf Kleidung." Ist dieser Wunsch sinnvoll, wenn man sich das T-Shirt wie oben erwähnt nach jedem Einkauf vom Körper reißt und wegwirft? Das Spannungsfeld von Wunsch und Wirklichkeit scheint noch Raum für Forschungen zu bieten.

Prominent ignoriert

Wir haben an dieser Stelle, Sie haben es vielleicht schon gemerkt, ganz gern etwas Buntes. Etwa kleine Geschichten über Prominente und ihre Verwicklungen in das Leben. Aber heute haben wir lange gehadert: Sollten wir lieber berichten, wie Til Schweiger wieder mal schimpft, auf Facebook: "Was hier gerade von sogenannten Leitmedien abgezogen wird, das ist eine Form von Terrorismus!" – das bezog sich wohl auf den Umgang mit Xavier Naidoo, also dessen Nominierung für den Eurovision Song Contest und den Rückzug derselbigen durch den NDR nach einer Welle der Kritik? Oder hätten wir ein paar Worte über die erste Schuhkollektion von Moderatorin Sylvie Meis verlieren sollen, präsentiert mit dem bemerkenswerten Zitat: "Wir Frauen lieben Schuhe. Sie gehören für uns zum Leben dazu und sind ein tolles Accessoire, das unser Outfit erst vollkommen macht"? Wir haben dann endlich entschieden: Wir berichten über keins von beiden.

Mittagstisch

Sag mir Quan Do, sag mir wann Gutes Essen in Hauptbahnhofsnähe ist goldwert. Denn wie oft verabredet man sich mit jemandem, der anschließend auf seinen Zug muss. Vom Bahnhof bis zum Quan Do sind es maximal fünf Minuten, zum Problem könnten nur die Warteschlangen am Eingang werden, zu beliebt ist das vietnamesische Street-Food-Restaurant. Wenn man dann erst mal sitzt, geht es aber schnell, versprochen. Empfehlenswert sind die Frühlingsrollen, Pho mit Gemüse und Tofu – und ein Blick auf die wechselnde Wochenkarte. Preise für Hauptspeisen: 6–8 Euro. Quand Do, Georgsplatz 16, 11.30–21.00 Uhr. Fannie Reinecke

Was geht:

Weihnachtsbäckerei: Lust auf Plätzchen, aber nicht auf die Sauerei in der Küche? Dann mal alle Mann an Bord! Auf den Schiffen "Saselbek" und "Sielbek" können Kinder ab drei Jahren Weihnachtsplätzchen formen, backen und verzieren – und mitnehmen, klar! Alsteranleger am Jungfernstieg, Backkurse: montags bis freitags um 8.30 Uhr, 10.00 Uhr, 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 15.00 Uhr und 16.30 Uhr. Sonnabends und sonntags: 10.30 Uhr, 12.00 Uhr, 14.00 Uhr, 15.30 Uhr und 17.00 Uhr

Dokumentarfilm: Sind Psychopharmaka die Lösung? Der Film "Nicht alles schlucken" lässt Ärzte, Patienten und Pfleger zu Wort kommen. B-Movie, Brigittenstraße 5 (Hinterhof), 20:00 Uhr

Konzert: Der Londoner Sänger Kwabs mischt Disco, Soul und Pop. Sein erster großer Hit hieß "Walk", also "gehen". Wir sagen: hingehen! Mojo Club, 20 Uhr

Swing: Brenna Whitaker lässt Poplieder swingen und Swinglieder klingen. Grünspan, Große Freiheit 58, 19 Uhr

Führung für Flüchtlinge: Die Hamburger Kunsthalle lädt Flüchtlinge zu Welcome-Führungen ein. Der Eintritt ist frei – auch für eine Begleitperson. Dienstags um 11 Uhr und donnerstags um 16 Uhr, Anmeldungen per E-Mail an besucherbuero@hamburger-kunsthalle.de

Hamburger Schnack

Nachmittagskonzert im Michel. Neben uns eine hanseatisch wirkende Familie aus drei Generationen. Erwartungsvolles Geflüster. Die Sopranistin in Konzertkleidung tritt an die Brüstung der Orgelempore.Der alte Herr zu seiner Familie: "Nu swieg man still. Ick glöw, de Deern will singen!" Gehört von Wiebke Lawrenz





Meine Stadt

Abschied von Helmut Schmidt © klarafelicitas via Instagram





Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Morgen lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen.

Ihr

Mark Spörrle





