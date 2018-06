Ein Religionsunterricht, der alle Glaubensrichtungen behandelt: Hamburg rühmt sich gerne mit seinem einzigartigen Modell. Bisher allerdings hatte es den Haken, dass die Lehrer alle den gleichen Hintergrund besaßen – christlich. Das wird sich ändern: Seit Oktober bildet die Universität Hamburg erstmals islamische und alevitische Religionslehrer aus.

Die Hochschule setzt damit um, was 2012 im Staatsvertrag des Hamburger Senats mit den islamischen und alevitischen Gemeinden beschlossen worden war: "Mit diesem Abkommen wurde den zwei Religionsgemeinschaften das Recht zugestanden, ihren eigenen Religionsunterricht anzubieten", sagt Wolfram Weiße, Leiter der Akademie der Weltreligionen. Die beiden Gemeinden hätten beschließen können, eigenständig zu unterrichten, sie entschieden sich aber dagegen. Sie machen mit bei dem Konzept, das von der evangelischen Kirche verantwortet wird: ein Unterricht für alle.

"Alle großen Religionen geben wichtige Antworten auf Fragen zu Gott, das Leben und den Tod. Wir in Hamburg sind der Meinung, dass unsere Schüler diese Bandbreite kennenlernen sollten", sagt Wolfram Weiße. Steht in Zukunft islamische oder alevitische Religion auf dem Stundenplan, können dafür ausgebildete Lehrer vermitteln.



Während Katajun Aminpur den Studiengang Islamische Religion leitet, verantwortet Handan Aksünger das Programm alevitische Religion. Es ist die erste Professur für das Alevitentum weltweit. Handan Aksünger sagt: "Wir sind Pioniere. Jetzt geht es nicht nur darum, die alevitische Lehre in den Unterricht zu überführen, sondern auch zugleich Grundlagenforschung zu betreiben."

Für die zwei Studiengänge hätte es weit mehr Bewerber als Plätze gegeben, erzählt Wolfram Weiße. Am Ende schrieben sich 17 Studenten für islamische Religion und acht für alevitische Religion ein.



25 junge Menschen also sammeln seit dem gerade begonnen Semester Creditpoints in den beiden Fächern. Was motiviert sie? Gehören sie selbst der Religionsgruppe an, die sie studieren? Welche Ideale haben sie?

"Ich möchte über Missverständnisse aufklären"

Mahr Un Nisa Ahmad, 24 Jahre, studiert islamische Religion und Biologie auf Lehramt

"Auf den neuen Bachelor-Studiengang islamische Religion hat mich eine Freundin aufmerksam gemacht. Bis dahin war mir gar nicht bewusst gewesen, dass ich als Muslimin auch Religionslehrerin werden kann. Ich bin gleich auf die Website der Uni gegangen und habe mich beworben.

Nun studieren wir schon seit ein paar Wochen und es ist wirklich sehr spannend, wie unterschiedlich meine Kommilitonen den Islam wahrnehmen. Einige sind überhaupt nicht religiös, andere dagegen sind gemäßigte oder streng gläubige Muslime. Ich selbst gehöre zur Ahmadiyya-Gemeinde, wir gelten als ziemlich liberal. Es herrscht also ein reger Austausch unter uns. Ich bin schon gespannt auf die kommenden Semester, dann werden wir auch gemeinsame Veranstaltungen mit den Studenten haben, die beispielsweise alevitische Religion studieren.

Jetzt im ersten Semester analysieren wir islamische und christliche Texte. Außerdem beschäftigen wir uns damit, wie Religionen praktiziert und gelebt werden. Mir ist es sehr wichtig, den Islam wirklich zu verstehen, denn ich möchte der Öffentlichkeit ein anderes Bild meines Glaubens vermitteln, viele Menschen haben immer noch Vorurteile. In meiner Gemeinde hat man sich übrigens sehr gefreut, dass man nun auch islamische Religion studieren kann. Das bedeutet Islamunterricht aus erster Hand."