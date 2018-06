Mark Spörrle © Vera Tammen

"Last Christmas I gave you my heart …." – haben Sie den Song in diesem Jahr schon gehört? Okay, das war eine rhetorische Frage. Die richtige müsste lauten: Wie oft haben Sie ihn schon gehört?

Weil sich Jörg Tresse vom Hamburger Plattenlabel DevilDuck Records von solchem, wie er sagt, "Belanglos-Pop" genervt fühlt, will er mit seinem Album "About Christmas Songs Volume 2" zeigen, wie Weihnachten sonst noch klingen kann. Zum Beispiel wie die zwei Hamburger Indie-Bands Hundreds oder Torpus & The Art Directors. Textprobe gefällig?

"It’s coming on Christmas, they’re cutting down trees

They’re putting up reindeer and singing songs of joy and peace

Oh, I wish I had a river I could skate away on".

Tresse ist klar, dass er damit die Weihnachtscharts wohl nicht sofort stürmen wird. Aber, sagt er ganz ehrlich, "dann scheiß ich drauf. Ich leiste es mir, Musik zu promoten, die im schlimmsten Fall nur ich geil finde." Independent halt.

Deeskalation in Flüchtlingsheimen

Beengtes Wohnen, viel Leerlauf, Spannungen unter den Bewohnern: Die Situation in den Erstaufnahmeunterkünften ist nicht leicht; zwischen den meist jüngeren Männern kommt es immer wieder zu Streitereien oder Schlägereien. In unserem Nachbarland Schleswig-Holstein wollen DRK-Landeschef Torsten Geerdts und Innenminister Stefan Studt auf vorbeugende Maßnahmen setzen, auf eine geringere Belegung, auf mehr Sport- und Freizeitangebote. Und auf Ansprache: Man müsse erklären, so Geerdts, "dass wir einen starken Zulauf haben, und die Menschen um Geduld bitten".

Wie sieht es in Hamburg aus? Wie wird hier deeskaliert? Räumliche Entzerrung ist schwierig; erst recht angesichts der hohen Zuzugszahlen. "Im Moment brauchen wir noch die großen Hallen und können sie nicht mit weniger Personen belegen", sagt Susanne Schwendtke vom städtischen Unternehmen Fördern und Wohnen. In Unterkünften wie der Erstaufnahme in der Schnackenburgallee gebe es für Flüchtlinge regelmäßig Angebote wie Boxen, Tanzen, Fußball oder auch Fahrradwerkstätten. "Die Abwechslung und Beschäftigung ist wichtig, um den Frust des Wartens zu lindern." Größere Schlägereien mit 50 oder mehr Beteiligten hat es laut Schwendtke "seit Sommer" nicht mehr gegeben. Kommt es doch zu Gewalt, werden die Konfliktparteien an einen Tisch gerufen und müssen sich "mit Unterschrift" und "Handshake" auf eine "Art Friedensvertrag" und die "gewaltfreie Auseinandersetzung" einigen. Das sei sehr wirkungsvoll. "Alle Mitarbeiter bei uns in den Erstaufnahmeeinrichtungen machen ein mehrtägiges Deeskalationstraining." Dies sei ohnehin Teil der Ausbildung in sozialer Arbeit. Allerdings, bedauert Schwendtke, "müssen wir mit wenig Personal viele Menschen versorgen. Etliche Standorte sind noch nicht so aufgestellt, wie sie es sein sollten."

Neue Tagesstätte für Transit-Flüchtlinge

Die provisorischen Zelte am Hauptbahnhof werden bald verschwinden. Im Bieberhaus, wo auch das Ohnsorgtheater sitzt, eröffnete der Paritätische Wohlfahrtsverband gestern für die meist nach Skandinavien durchreisenden Flüchtlinge eine neue, 900 Quadratmeter große Tagesstätte. Bisher campieren in den Zelten am Hauptbahnhof nach Angaben von Helfern bis zu rund 1000 Menschen täglich; hier haben ZEIT-Redakteure über die Situation am Hauptbahnhof geschrieben. Bereits seit Mitte Oktober unterstützt der Paritätische Wohlfahrtsverband die Freiwilligen vor Ort. "Im Bieberhaus erhalten Flüchtlinge und Helfer eine feste Unterkunft, die vor Regen, Wind und Kälte schützt, aber auch vor neugierigen Blicken", sagt Geschäftsführer Joachim Speicher. Die Alstria Office Reit AG stellt den Platz vorerst bis Ende August 2016 mietfrei zur Verfügung; in den größten der Räume zog bereits die bisherige mobile Kita. Für die Flüchtlinge, vor allem für Mütter mit Kindern, die Chance, wenigstens für ein paar Stunden durchatmen zu können.

AfD zieht vor Gericht

Zehnmal scheiterte die Alternative für Deutschland (AfD) bisher mit dem Versuch, ihren Kandidaten in die Härtefallkommission der Hamburgischen Bürgerschaft wählen zu lassen. Nun sei man nach wiederholten Drohungen deswegen wirklich vor Gerichtgezogen, teilte die Fraktion gestern mit, und habe am 23. November Klage beim Hamburgischen Verfassungsgericht eingereicht.

Bisher hatten sich die Abgeordneten der anderen Fraktionen unter Hinweis auf ihr freies Mandat beharrlich geweigert, den jeweiligen Kandidaten der Rechtskonservativen in das Gremium zu wählen, das für von Abschiebung Bedrohte oft die letzte Hoffnung ist. Stattdessen änderten sie in der Vergangenheit gleich zweimal das Kommissionsgesetz, um den Ausschluss rechtlich abzusichern. Auch beim parteiübergreifenden Aufruf zur Solidaritätskundgebung auf dem Domplatz nach den Terroranschlägen in Paris hatten die anderen Fraktionen die AfD nicht dabeihaben wollen.

Bald doppelt so viele Elektroautos bei der Stadt

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hat sich gerade ein neues Auto bestellt, einen umweltfreundlichen Mercedes C-Klasse, Plug-in-Hybrid. Kerstan will mit gutem Beispiel vorangehen: "Wir wollen die Zahl der Elektro-Pkw im stadteigenen Fuhrpark bis 2020 verdoppeln." Bis dahin will die Stadt zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen, unter anderem sollen Gebäude energieeffizient saniert, und der Fahrradverkehr soll ausgebaut werden. Und jetzt ist erst mal die E-Flotte dran. Derzeit gibt es 315 Autos im Fuhrpark der Hamburger Behörden; ein Viertel davon fährt jetzt schon elektrisch. In den nächsten fünf Jahren sollen noch etwa 80 Elektrofahrzeuge dazukommen. Wie viel von den zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid die Stadt so einsparen wird? Einen verschwindend geringen Anteil, klar. Aber in erster Linie möchte Hamburg zu den "Signalgebern" beim Klimaschutz zählen wie Kopenhagen oder Stockholm. Das klingt nach einem erstrebenswerten Ziel; der 120-seitige Klimaplan wird heute vorgestellt.

Friedenskarte in Eierlikörfarbe

In Gedenken an die Terroranschläge in Paris hat Rockmusiker Udo Lindenberg, 69, eine Friedenskarte für das Kinderhilfswerk Unicef gezeichnet – in Eierlikörfarbe, Graffiti-Stil und mit Peace-Zeichen. "Egal, wo du lebst und an welchen Gott du glaubst: Hass ist nie ein Weg!", sagt der Sänger und Maler. Es ist schon das fünfte Mal, dass Lindenberg vor Weihnachten eine Grußkarte für das Kinderhilfswerk gestaltet hat.



Mittagstisch

Asia-Burger Vietnamesische Burger? Das gibt’s nicht! Oh doch, in der Ban Canteen beim Grünen Jäger. Der Ban Bao Burger für 9,90 Euro ist gefüllt mit hauchzartem Pulled Chicken, Salat aus eingelegten Karotten, Rettich und frischen vietnamesischen Kräutern. Wer die Süßkartoffel-Pommes dazu bestellt, erhält auch eine Limettenblätter-Mayonnaise als Dip. Die Klassiker Pho Bo oder Frühlingsrollen fehlen nicht auf der Karte und sind geschmacklich wirklich stark – auch wenn das Ban Canteen eher hip als authentisch daherkommt. Hauptspeisen zwischen 8,90 Euro und 12,50 Euro, ab 12 Uhr, Beim Grünen Jäger 1 Carla Kraft

Was geht

Salon: Im Psychoanalytischen Salon wird das Thema "Krieg" und die Frage, warum sich immer wieder Menschen dafür begeistern, diskutiert. Mit Gabriele Amelung und Torsten Maul, Golem, Große Elbstraße 14, 20 Uhr

Was kommt

Was bleibt

Horch, was liegt dort auf der Binnenalster? Die Märchenschiffe zur Vorweihnachtszeit mit Lesungen, Aufführungen, Kinderschminken und Weihnachtsbäckerei. Jungfernstieg, bis 23.12., Programm und Anmeldung hier

Hamburger Schnack

Zwischen Grünem Jäger und der U-Bahn-Station St. Pauli. Zwei Radfahrer rasen mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu und brüllen sich an. Der eine (ohne Licht): "FALSCHFAHRER"

Der andere (falsche Seite): "Mann Mann, OH-NE LICHT"

Gehört von Melanie-Jasmin Jeske in St. Pauli Haben auch Sie Schnack aufgeschnappt? Wir freuen uns darüber: elbvertiefung@zeit.de, Stichwort: Schnack

Meine Stadt

»Kontrast zwischen Jahrmarkt und Tristesse« © bosch via Instagram

