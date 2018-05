Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

die Vorgeschichte für die aktuelle Katerstimmung kennen Sie: Die Hamburger haben entschieden: "Nein!" Keine Olympischen Spiele 2024 in der Hansestadt. Und damit auch: erst mal keine Spiele in Deutschland. Weniger Förderung für den Leistungssport im Allgemeinen und den Breitensport in Hamburg. Und vor allem: kein großes, sportliches Projekt, kein Event, das beflügelt und dem alle entgegenfiebern, kein Ziel, das zusammenschweißt, Jung und Alt, Einheimische und Flüchtlinge, Nachbarn mit und ohne Grill.

Kein Olympiamärchen.Keine Vision. Kein "Yes, we can!" (auch wenn Paris Hamburg dann vielleicht doch die Spiele weggeschnappt hätte, aber nur der Restaurants wegen).

Die Hamburger haben ihre Politiker mal wieder vor den Kopf gestoßen. Bürgermeister Olaf Scholz schon das zweite Mal. Wie beim Entscheid über die Rekommunalisierung des Energienetzes haben sie auch jetzt nicht auf ihn gehört. Das heißt, ein gutes Viertel der Hamburger – während es die Hälfte der Bevölkerung glatt verpasste, zur Wahl zu gehen. Oder glaubte, die anderen würden schon für sie mitwählen.

"Dafür macht man ja Volksabstimmungen, damit man dann herausfindet, was das Volk gerne möchte", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern. So viele Hamburger wollten nicht mal abstimmen. Damit ist es doch wieder konsequent, dass sie auch Olympia nicht bekommen.



Wer ist schuld und warum?

Nun werden Enttäuschung und Freude verhandelt, dazu die Zahlen, nach denen die Olympia-Gegner vor allem in Hamburg-Mitte und Altona leben und dieBefürworter mehrheitlich in Bergedorf und Wandsbek – wie zu hören ist, gibt es bereits Menschen aus Altona, die nach Wandsbek übersiedeln würden und umgekehrt, wenn sich dadurch noch etwas ändern ließe (es lässt sich nicht).

Vor allem aber ventiliert man immer noch die Frage: "warum?". Der Olympia-Botschafter Alexander Otto etwa führte erwartungsgemäß die Geschehnisse der letzten Wochen auf: Flüchtlingskrise, Terror in Paris, der DFB-Skandal um die Vergabe der WM 2006. Sylvia Schenk von der Anti-Korruptionsorganisation Transparency International und frühere Leichtathletin glaubt hingegen: "Es fehlt eine Grundstrategie beim Deutschen Olympischen Sportbund."

Die Opposition in der Hamburger Bürgerschaft sieht, auch wenig überraschend, die Schuld bei Olaf Scholz. "Mit seiner ungeschickten Verhandlungsstrategie hat der Bürgermeister nicht nur den Bund verprellt, sondern auch offenkundig die Bürger vor einer Zustimmung abgeschreckt", sagte André Trepoll, Fraktionsvorsitzender der CDU. Auch FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding meinte, Scholz habe es nicht vermocht, den Hamburgern vor ihrer Entscheidung ein gesichertes Finanzkonzept zu präsentieren.

Der Tenor der Befürworter: Eigentlich hätten die Hamburger Olympia ja gewollt, aber die Umstände waren dagegen.

Das sehen die Olympia-Gegner natürlich anders. "Die Bevölkerung in Hamburg will eine Stadtpolitik, die nicht mehr auf Megaevents und Leuchtturmprojekte setzt, sondern sich an den grundlegenden Bedürfnissen der Menschen der Stadt orientiert", sagte Florian Kasiske vom Bündnis NOlympia. Was diese Bedürfnisse sind? Das hat Kasiske nicht gesagt.

Und wie soll es jetzt weitergehen in Hamburg? Da gibt es mehr Fragen als Antworten. Aber nicht alle sind pessimistisch. Manfred Braasch, Landesgeschäftsführer des BUND Hamburg, sieht die große Chance, über eine Neuausrichtung der Stadtentwicklung zu diskutieren: "Aufgrund der Olympia-Bewerbung wissen wir, dass in den nächsten neun Jahren 1,2 Milliarden Euro für die Stadtentwicklung zur Verfügung stehen."

Stadt stellt neues Klimakonzept vor

Am Sonntag, es fiel nicht vielen auf, demonstrierten Umweltschützer mit einer Taschenlampen-Lichterkette um die Binnenalster für ein neues Klimaabkommen. Besser gesagt, sie wollten demonstrieren. Aber sie schafften es nicht, die Binnenalster komplett zu umringen, sosehr sie die Arme auch streckten – es waren zu wenige gekommen. Umso glücklicher müssen die Demonstranten gewesen sein, als sie gestern hörten, dass Hamburg an einem neuen Klimaplan arbeitet. "Städte sind einerseits die größten Verursacher des Klimawandels, sie sind andererseits auch am stärksten von ihm betroffen", sagt der grüne Umweltsenator Jens Kerstan. In Zukunft, unsere Leser wissen das schon, sollen die Sommer in der Hansestadt heißer und die Regenfälle stärker werden. Dem möchte die Umweltbehörde entgegenwirken. Unter anderem mit mehr Grünflächen – zum Beispiel auch auf Dächern. Bis 2020 will die Stadt zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen, Gebäude sollen energieeffizient saniert und der Fahrradverkehr ausgebaut werden. "Nur wenn am Ende verbindliche Vereinbarungen stehen, lässt sich der Klimawandel in seinen Auswirkungen wenigstens begrenzen", wird Kerstan heute auf der UN-Klimakonferenz in Paris betonen. Dass es diese Vereinbarungen geben wird, ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber das ist noch lange kein Grund, nichts zu tun.

Neue Stiftung vermittelt zwischen Vermietern und Flüchtlingen

Wie formulierte es Anselm Sprangel, der neue Hamburger Flüchtlingskoordinator? "Wir müssen aus dem Notfallmodus herauskommen!" Das ist auch das Ziel der Stiftung "Wohnbrücke", die Vermieter und Flüchtlinge zusammenbringen möchte. Letztere haben kaum Chancen, hier von privat eine reguläre Wohnung zu finden. Vermieter fürchten oft, menschlich überfordert zu sein mit Leuten, die sich erst zurechtfinden müssen, vielleicht sogar traumatisiert sind. Oder sie fragen sich ganz einfach: Wie kann man sich verständigen? Verstehen die potenziellen neuen Mieter, wie das mit Treppenreinigung und Mülltrennung läuft? Und: Was, wenn sie nicht bezahlen können? Zwar informiert die Sozialbehörde schon länger über die Aufnahme von Flüchtlingen.

Doch die Resonanz ist eher verhalten. Anne Woywod, Juristin, und Ute Groll, Architektin, wollen das ändern. "Es muss einen besseren Weg geben", sagt Anne Woywod, "als die Menschen auf Jahre in Containerdörfern zu parken." Aus Runden Tischen mit Behörden, Stiftungen, Verbänden, Kirchen und der Wohnungswirtschaft entstand die "Wohnbrücke". Die bietet als Ansprechpartner zwischen Vermietern und Flüchtlingen eigens geschulte "Wohnungslotsen" an – und für den Fall von Schäden oder Mietausfällen bürgt ein Unterstützungsfonds. Bis zu 500 Wohnungen wollen Anne Woywod und Ute Groll pro Jahr vermitteln. Das wären bis zu 1.500 Flüchtlinge, die die provisorischen Unterkünfte verlassen und eine neue Heimat finden könnten.

Böse Spielsachen

Gestern gab der Zoll einen außergewöhnlichen Fund bekannt. Bereits Anfang November wurde eine Sendung mit gefälschten Lego-Figuren beschlagnahmt. Die mehr als 22.000 Artikel waren in drei Containern auf einem Schiff aus China verstaut und anscheinend für den polnischen Markt bestimmt. Die Figuren – darunter bekannte Helden wie Spiderman – waren in Kartons, die zwar keine Lego-Schriftzüge, sondern Aufschriften wie "Lele" trugen, den Originalen aber offenbar so ähnlich waren, dass die Firma Lego ihre Rechte verletzt sah. Der Verkauf von Plagiaten stellt für Firmen und Verbraucherschützer seit Jahren ein wachsendes Problem dar. Die Ware soll nun unter Aufsicht des Zolls vernichtet werden. Kann man nicht jetzt, zur besinnlichen Zeit, damit Besseres anfangen? Gibt es nicht arme Kinder, denen man mit "Star Wars"-Figuren eine Freude machen könnte? Gibt es. Aber Freude? Nun ja. Wir können davon ausgehen, dass die Plagiate, wie so oft, furchtbar stinken.

Mittagstisch

Pizza nach Gewicht? Gibt’s beim Via Vai in Ottensen. Dort sucht man sich die Pizza an der Theke aus, die wird dann großzügig mit der Schere abgeschnitten und anschließend auf die Waage gelegt. Denn der Preis wird hier nach dem Gewicht berechnet. Das heißt, wer will, kann von allen Sorten des breiten Angebots probieren. Von der klassischen Pizza mit Salami über eine weiße Version mit Schafskäse und Honig bis hin zu Apfel und Gorgonzola. Mit 4 bis 6 Euro wird man mehr als satt. In der Bahrenfelder Straße 223, geöffnet von 12 bis 23 Uhr. Erich Flachland

Was geht

Konzert: Zwei Mädels, die große Karriere machen. Und die nennen sich ausgerechnet "Boy". Das Indie-Duo, bestehend aus der Züricherin Valeska Steiner und der Hamburgerin Sonja Glass, spielt heute Abend im "Mehr! Theater am Großmarkt". Tickets gibt es online. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, in der Banksstraße 28 – Eingang Tor West

Theater: Ein zivilisiertes Abendessen unter Freunden kann schnell eskalieren. Zum Beispiel, wenn das eine Pärchen ankündigt, seinen Sohn Adolf – auf Französisch: Adolphe – zu nennen. Wie so ein Abend weitergeht, zeigt die Komödie "Der Vorname" von Alexandre deLa Patellière und Matthieu Delaporte. Heute Abend im Theater Kontraste, Hudtwalckerstraße 13

Vorlesen: Jeden Dienstag lesen Ehrenamtliche des Vereins "Lesewelt Hamburg" allen Kindern vor, die kommen. Man kann in Bilderbücher gucken, spannenden Geschichten lauschen oder einfach in der Gruppe spielen. Für Kinder zwischen vier und zehn Jahren. Wie jeden Dienstag auch heute von 16 bis 17 Uhr in der Bücherhalle Kirchdorf, Wilhelm-Strauß-Weg 2. Der Eintritt ist frei

Was bleibt

Advent: Einen Adventskalender der besonderen Art gibt es ab morgen bis zum 23. Dezember an der Hamburgischen Staatsoper. Jeden Tag findet im Foyer eine kleine künstlerische Überraschung statt, in Form von Geschichten, Gedichten und Liedern – mal bekannte Weihnachtsklassiker, mal Unbekanntes, mal Ungewöhnliches ... 17.00 bis ca. 17.30 Uhr (sonntags 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr), Staatsoper, Große Theaterstraße 25. Eintritt frei; es wird für einen wohltätigen Zweck gesammelt

Schnack

Das Hanoi-Deli in Eppendorf: Mit Blick auf die vietnamesischen Mitarbeiter des Restaurants sagt die hanseatische Dame mit Perlenkette im fortgeschrittenen Rentenalter zu ihrer Tochter: "Die sind ja alle so putzig!" Gehört von Claudia Kühlke

Mein Hamburg

Mississippi? Nö. »Ein Alsterfoto vom Freitag« © Esther Naused

Das war sie wieder, die Elbvertiefung. Wollen Sie uns Ihre Meinung sagen, wissen Sie etwas, über das wir unbedingt berichten sollten? Haben Sie schnackigen Schnack gehört oder ein Foto für uns? Schreiben Sie bitte: elbvertiefung@zeit.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Ach so, noch eins zu Olympia. Einen sehr anregenden Gedanken äußerte der hochgeschätzte Kollege Lorenz Maroldt in seinem "Tagesspiegel"-Newsletter "Checkpoint" aus Berlin. Er schrieb, mit Olympia werde es ja nun nichts. Und daher könne sich Hamburg "im Jahr 2024 ganz auf die Elbvertiefung konzentrieren".

Unter uns: Das können Sie schon jetzt. Und morgen früh auch.

Dann lesen wir uns wieder, wenn Sie mögen!

Ihr

Mark Spörrle

